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Posted 24 марта 2009, 23:12

Published 24 марта 2009, 23:12

Modified 17 сентября 2022, 13:41

Updated 17 сентября 2022, 13:41

Приморцы стали чаще обращаться в службу занятости населения

24 марта 2009, 23:12
В настоящее время в службе занятости населения зарегистрировано 41.5 тысяч безработных жителей края

ВЛАДИВОСТОК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - За январь-февраль 2009 года в службу занятости населения за помощью в поиске работы обратилось 32.1 тысяч человек, что составило 116.7% к аналогичному периоду 2008 года.
На 19 марта 2009 г. в службе занятости населения зарегистрировано 41.5 тысяч безработных приморцев.
Наиболее благоприятная ситуация с трудоустройством наблюдается во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме. По данным управления УГСЗН Приморского края, в этих городах уровень безработицы составляет от 1.2 до 3.0 %. Чаще всего в 2009 году в службу занятости населения Приморского края обращаются жители Чугуевского, Яковлевского и Красноармейского районов.
Как сообщает ведущий специалист по СМИ УГСЗН Приморского края Альбина Колосова, в настоящий момент в банке вакансий службы занятости населения зарегистрировано 34.2 тысяч предложений от различных работодателей. За январь-февраль этого года трудоустроено 4.4 тысячи человек. Более 1200 граждан принимали участие в общественных работах. На профессиональное обучение были направлены 1 174 человека.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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