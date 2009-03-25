Путин отложил отчетное выступление перед Госдумой

МОСКВА. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Обсуждение антикризисных поправок в бюджет и выступление премьера Владимира Путина в Госдуме состоится 6 апреля. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Борис Грызлов, сообщает ИТАР-ТААСС.

"Поправки в бюджет до сих пор не внесены в Госдуму, однако уже проходит их активное обсуждение, также на 6 число было принято решение перенести отчетное выступление премьер-министра перед депутатами", – сказал Грызлов.

Ранее сообщалось, что Путин собирался 2 апреля изложить депутатам свое видение прогноза развития страны, антикризисных мер и бюджета на 2009 год. Совет Госдумы предложил всем фракциям подготовить вопросы для премьера, которые должны передать в Белый дом в среду. Совет палаты решил, что каждая из фракций сможет задать по три вопроса.

Чтобы избежать совпадения вопросов от разных фракций, члены думского комитета по регламенту проведут предварительное заседание. Все фракции к этому дню подготовят по пять-шесть вопросов, из которых после отбора в окончательный список войдут лишь три. Помимо этого депутаты смогут еще задать свои вопросы и непосредственно Владимиру Путину в ходе планарного заседания. Количество устных вопросов Совет Госдумы также решил ограничить тремя от фракции.

5 ноября президент Дмитрий Медведев предложил поставить деятельность правительства под контроль парламента. "Отнести к предмету ведения Государственной думы контрольные функции в отношении исполнительной власти, конституционную норму, обязывающую правительство России ежегодно отчитываться в Государственной думе по итогам деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно парламентом", – предложил Медведев.



