Виктор Горчаков отметил социальные ориентиры в работе приморских законодателей

ВЛАДИВОСТОК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Законодательное Собрание Приморского края четвертого созыва в своей работе подходит к середине срока своих полномочий. Но уже сейчас можно о весомом вкладе парламента в совершенствование правовой системы региона.



Безусловное соблюдение и обеспечение действия на территории Приморского края Конституции Российской Федерации, обеспечение единого правового пространства и постоянное совершенствование краевой законодательной базы – основа работы краевых депутатов.



В отчете о работе Законодательного Собрания за прошлый год его председатель Виктор Горчаков отметил, что в краевой парламент в 2008 году было внесено 213 законопроектов, Законодательным Собранием было принято и Губернатором края подписано 188 законов Приморского края, что на 31 закон больше, чем в 2007 году. В ходе сессий было рассмотрено 725 вопросов и принято 695 постановлений.



"Важнейшим для всех нас является закон о краевом бюджете, - отметил Виктор Горчаков, - главными задачами бюджетной политики определены повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение сбалансированности бюджетной системы края, повышение эффективности использования бюджетных средств. В отчетный период постоянно велась работа по корректировке краевого бюджета 2008 года. Семь раз в него вносились изменения. На то были объективные причины. Во-первых, учитывались изменения федерального законодательства. Во-вторых, это было связано с дополнительно поступающими в краевой бюджет собственными доходами и межбюджетными трансфертами из федерального бюджета. Поэтому возникала необходимость распределения поступивших средств на приоритетные направления. В частности, только корректировка краевого бюджета в мае позволила увеличить по сравнению с утвержденными показателями общий объем доходов краевого бюджета более чем на 3 миллиарда рублей, а увеличение расходной части составило 4 млрд 765 млн рублей. Это позволило нам расширить социально-значимые расходы краевого бюджета".



Спикер приморского парламента особо отметил целый ряд законов, улучшающих положение приморцев. Ими предусмотрено увеличение базового размера денежного пособия на ребенка вдвое (с районным коэффициентом ежемесячное пособие составляет от 240 до 260 рублей); увеличение пособия для одиноких матерей, которое в денежном выражении с районным коэффициентом составляет от 720 до 780 рублей; сохранение малокомплектных школ в сельских населенных пунктах, а также увеличение субвенций бюджетам муниципальных образований на реализацию основных общеобразовательных программ в расчете на один класс в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Приморского края. С 1 января 2009 года увеличены размеры академической стипендии с 300 до 400 рублей и социальной стипендии с 450 до 600 рублей учащимся начального профессионального образования. В области социальной политики также приняты законы Приморского края, улучшающие положение некоторых категорий граждан. Законами предусмотрены: выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам и членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР; открытие в Уссурийске дома-интерната на 150 мест для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда; организация выездных врачебных бригад для оказания консультативной помощи; ежегодная диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов войн, родителей, вдов и детей погибших участников боевых действий; увеличение размера ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, сельским работникам бюджетной сферы и т.д.



В области здравоохранения приняты две краевые целевые программы, цель которых - снижение уровня младенческой и материнской смертности, уменьшение показателя инвалидности детей, а также снижение уровня социально-значимых заболеваний. Программами предусмотрено укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, которые будут осуществлять профилактику, своевременное выявление, диагностику и лечение современными методами с внедрением новых технологий.



В 2008 году был принят ряд краевых целевых программ, направленных на развитие отдельных сфер жизнедеятельности края. Так, в целях развития транспортной, коммунальной и социально-культурной инфраструктур г. Владивостока и реализации мероприятий по обеспечению проведения в 2012 году саммита АТЭС принят Закон Приморского края "О краевой целевой программе "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008-2011 годы". Депутаты приняли краевую целевую программу "Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" на 2008-2012 годы.



Спикер приморского парламента отметил, что важным в работе депутатов по-прежнему остается работа с обращениями граждан, сотрудничество с органами местного самоуправления, контроль за использованием бюджетных средств.



В завершение своего выступления Виктор Горчаков высказал пожелание, чтобы законодатели на своих избирательных округах полнее доводили до сведения жителей те решения, которые принимает законодательный орган края, и назвал два направления, над которыми предстоит работать в ближайшее время – это меры по противодействию коррупции и реформирование ЖКХ.