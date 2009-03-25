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Posted 25 марта 2009, 04:48

Published 25 марта 2009, 04:48

Modified 17 сентября 2022, 13:41

Updated 17 сентября 2022, 13:41

Во Владивостоке начинается сезон ярмарок

25 марта 2009, 04:48
Ближайшая из них откроется уже в конце нынешней недели

ВЛАДИВОСТОК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 27-28 марта на площади Борцов революции с 9 до 18 часов будет работать общегородская ярмарка. Предприниматели предложат товары с наименьшей торговой наценкой.
Как рассказали в управлении торговли, общественного питания и бытового обслуживания, на сегодняшний день заявки на участие в ярмарке подали уже 60 предпринимателей. В их числе - ведущие производители колбасных изделий, свежемороженой и переработанной рыбопродукции, молочных продуктов и кондитерских изделий. На площадь приедут и приморские фермеры, продавцы бытовой химии и других непродовольственных товаров.
Прийти на площадь и купить продукты по доступным ценам приглашают всех горожан. Также поучаствовать в ярмарке предлагают всем товаропроизводителям и сельхозпроизводителям края.

Заявки на участие, можно подавать в течение рабочего дня по телефонам управления торговли общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока: 614-430, 614-437, 22-77-45, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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