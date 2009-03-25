vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 марта 2009, 13:20

Published 25 марта 2009, 13:20

Modified 17 сентября 2022, 13:39

Updated 17 сентября 2022, 13:39

Юрий Гейко: Не пора ли докричаться до власти?

25 марта 2009, 13:20
Известный радиоведущий провел ликбез на тему «НАМ НУЖНЫ НОРМАЛЬНЫЕ ДОРОГИ!»

ВЛАДИВОСТОК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В Петрозаводске начался третий этап акции автомобилистов «Нам нужны нормальные дороги». Об этом сообщает Авторадио.
«Уже первый весенний месяц наглядно продемонстрировал, что дорог в Петрозаводске практически не осталось, бесславно погибли даже те, которые были наспех залатаны в итоге массового недовольства петрозаводских автомобилистов в 2007-ом году и неожиданного визита президента в 2008-ом. Сегодня мы снова готовы к решительным действиям. На сей раз мы будем действовать через головы местных властей, и вызовем на разговор власти российские. Акцию: «Нам нужны нормальные дороги!» объявляем открытой. Мы объявляем о начале сбора подписей, чтобы досказать недосказанное... Присоединяйтесь!», говорится в обращении радиопрограммы «Авторадио-Петрозаводск» к жителям столицы Карелии.
Ниже приводится ответ, подготовленный на эту тему ведущим «Радиоликбеза» на Авторадио Юрием Гейко.
«Позвольте совет, друзья-петрозаводчане, - собирать подписи вы можете до второго пришествия, никому от этого не будет ни холодно, ни жарко. Выезжать на улицы надо, подавать заявки на проведение акций, а если их не разрешают, ездить по городу с плакатами – кричать надо».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика