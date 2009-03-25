Юрий Гейко: Не пора ли докричаться до власти?

ВЛАДИВОСТОК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В Петрозаводске начался третий этап акции автомобилистов «Нам нужны нормальные дороги». Об этом сообщает Авторадио.

«Уже первый весенний месяц наглядно продемонстрировал, что дорог в Петрозаводске практически не осталось, бесславно погибли даже те, которые были наспех залатаны в итоге массового недовольства петрозаводских автомобилистов в 2007-ом году и неожиданного визита президента в 2008-ом. Сегодня мы снова готовы к решительным действиям. На сей раз мы будем действовать через головы местных властей, и вызовем на разговор власти российские. Акцию: «Нам нужны нормальные дороги!» объявляем открытой. Мы объявляем о начале сбора подписей, чтобы досказать недосказанное... Присоединяйтесь!», говорится в обращении радиопрограммы «Авторадио-Петрозаводск» к жителям столицы Карелии.

Ниже приводится ответ, подготовленный на эту тему ведущим «Радиоликбеза» на Авторадио Юрием Гейко.

«Позвольте совет, друзья-петрозаводчане, - собирать подписи вы можете до второго пришествия, никому от этого не будет ни холодно, ни жарко. Выезжать на улицы надо, подавать заявки на проведение акций, а если их не разрешают, ездить по городу с плакатами – кричать надо».

