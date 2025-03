Завершается расследование международной крабовой аферы в камчатских водах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В России близится к завершению расследование преступной деятельности международной группировки - организатора громкого "крабового дела". Следователи оценивают нанесенный государству ущерб в 11,5 млрд. рублей.





"Мы выделили часть эпизодов преступной деятельности, касающейся 2007 года, сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела. Ущерб от действий обвиняемых, причиненный водным биологическим ресурсам и интересам государства во внешнеэкономической деятельности, составил более 11,5 млрд. рублей", - сказал на пресс-конференции во вторник заместитель начальника Следственного комитета (СК) при МВД России генерал-майор Олег Логунов.





По его словам, участники международного преступного сообщества организовали незаконную добычу в Беринговом и Охотском морях и реализацию сырца морского краба, объем которой составил 70% всего крабового рынка.





Для совершения преступления был создан целый холдинг "Восточные рыбные ресурсы" с представительствами как в России, так и за рубежом.





В период с 1 января 2006 по 30 июня 2007 экипажами крабодобывающих судов, принадлежащих холдингу, добыто более 24,5 тыс. тонн краба сырца вместо разрешенных 4,7 тыс. тонн", - сообщил замглавы СК при МВД РФ.





Он отметил, что незаконная крабовая продукция нелегально перевозилась на транспортных рефрижераторах в порт г. Пусана (Республика Корея), откуда поставлялась уже под видом легальной в адрес различных иностранных компаний "Global fisching Inc" (США), "International Commodity Management. Inc" (США), "OPON INTERNATIONAL LLC" (США), "Korea Trading Industries Co., LTD" (Корея), "MILT TRADE LIMITED" (Великобритания), "SIMAR SHIPPING LIMITED" (Кипр), "JAPRO CORPATION" (Япония).





"За указанный период только в адрес одной из вышеперечисленных компаний нелегально поставлено крабовой продукции на сумму более 3,38 млрд. рублей", - сказал генерал-майор.





Денежные средства, полученные от реализации незаконно приобретенной крабовой продукции, по словам О.Логунова, поступали на счета фиктивных компаний, имеющих расчетные счета в кредитных учреждениях в США, Японии, Литвы, Кипра, Камбоджи, Панамы и Кореи, имеющих льготное налогообложение.





Затем средства легализовывались путем включения в легальные финансовые потоки в виде операций, связанных с покупкой судов, платой за пользование объектами водных биологических ресурсов, расходовались на оплату ремонта, снабжения судов холдинга "Восточные рыбные ресурсы" и выплату заработной платы.





Ранее адвокат одного из фигурантов дела Владимир Жеребенков сообщил "Интерфаксу", что по уголовному делу к ответственности привлечены 14 человек, двое из них находятся в розыске, девять под подпиской о невыезде.





Трое фигурантов: главный бухгалтер ЗАО "Восточные рыбные ресурсы" Александр Суслов, Азис Абеб Эмбарек и гражданин США Аркадий Гонтмахер, которого следствие считает главой группировки, содержатся под стражей.





Расследование преступной деятельности группировки российское МВД проводит совместно с Федеральным бюро расследований США.