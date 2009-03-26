Мировой финансовый кризис – хорошо спланированная акция?

ВЛАДИВОСТОК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В истории доллара много загадок. Кому выгодна эта пирамида зеленого бакса? Свое расследование провел газета «Комсомольская правда» (следователь – Евгений Черных).

Христос выгнал менял

Любитель масонской мистики автор «Кода да Винчи» Дэн Браун уже написал новый роман. О масонах США. Главной шифровкой станет та самая однодолларовая купюра. Так что нас ждет «Код Доллара». Но главную тайну Дэн Браун наверняка не раскроет и там. Кто же на самом деле выстроил гигантскую пирамиду баксов со «всевидящим оком»? Умные люди говорят, что все началось, когда Христос выгнал торговцев из храма, перевернул столы менял, а монеты рассыпал. Менялы брали проценты за услуги. То есть занимались ростовщичеством. «Никто не может служить двум господам... Богу и маммоне», - утверждал Христос. Маммон - древнесирийский бог богатства. Ростовщичество долго было запретным для христиан. У мусульман оно до сих пор входит в семь смертных грехов. Почему? Да потому, что власть денег в умелых руках становится могущественнее любой другой - и власти Божией, и власти государственной.

Война за власть

В первой статье конституции США записано: «Конгресс имеет право: чеканить монету, регулировать ее ценность и ценность иностранной монеты... Устанавливать наказания за подделку ценных бумаг и находящейся в обращении монеты Соединенных Штатов». Вроде бы все четко закреплено. На века! Американцы же не меняют конституцию. Однако банкиры упорно пытались заполучить в свои руки печатный станок. Еще в 1790 году, когда в США впервые обсуждался закон о частном центральном банке, основатель всемирной банкирской династии Мейер Амшель Ротшильд произнес знаменитую фразу: «Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы!»

Первые хозяева Белого дома как могли держали оборону.

Вот заявление президента США Джефферсона, автора Декларации независимости: «Если американский народ когда-либо позволит банкам контролировать эмиссию (выпуск. - Авт.) своей валюты, то вначале посредством инфляции, а затем дефляции банки и корпорации... лишат людей всего имущества... Я искренне полагаю, что банковские институты более опасны для свободы, нежели регулярные армии». В президента Джексона, противостоявшего банкирам, стрелял киллер, но промахнулся.

Боролся с попыткой приватизации печатного станка и Авраам Линкольн. Его застрелили. Менее полугода пробыл в Белом доме Гарфилд. Видно, кого-то очень напугало его заявление: «Тот, кто контролирует денежную массу страны, является полным властелином ее промышленности и торговли... Когда вы поймете, как просто вся экономическая система... контролируется несколькими влиятельными людьми, вам не нужно будет объяснять, где причины депрессий и инфляций». Гарфилду выстрелили в спину. Погиб и президент Мак Кинли, возбудивший антимонопольное расследование против одного из крупных банков.

Заговор на острове

Мечта Мейера Амшеля Ротшильда сбылась через 123 года. В 1910 году на маленький остров Джекиль в Атлантическом океане тайно прибыла «поохотиться на уток» группа солидных заговорщиков. Они представляли крупнейшие международные финансово-промышленные группы: Рокфеллеров, Морганов - Ротшильдов, Заксов, Гольдманов, Куна и Леба. Инициатором встречи был немецкий банкир Пол Варбург, выходец из знаменитой семьи Оппенгеймов. В заговоре принял участие сенатор Олдрич, тесть Джона Рокфеллера. Они и разработали секретный план создания частной организации по печатанию денег США. Для маскировки назвали ее Федеральной (якобы государственной!) резервной системой - ФРС. Однако тогдашний президент Тафт был против такой частной лавочки. Пришлось продвигать в президенты своего человека - Вудро Вильсона. Сенатор Олдрич подготовил законопроект о ФРС. Его спешно утвердили 23 декабря 1913 года - накануне Рождества, когда многие сенаторы разъехались на каникулы. Президент Вильсон в тот же день подписал закон. За что позже был увековечен на самой дорогой купюре в $100 000 (см. таблицу). Позже конгрессмен Луи Макфедден с горечью заявит, что Федеральный резерв «создал сверхгосударство, управляемое международными банкирами и промышленниками, объединившимися, чтобы поработить мир ради своей прибыли».

Секрет ФРС

Так в чем же интрига сей операции заговорщиков? В каждом государстве есть свой Центральный банк. Один. Он принадлежит государству или находится под его контролем. Однако в Америке слово «федеральная» в названии ФРС - уловка. Это частная структура, состоящая из 12 частных акционерных банков. Каждый имеет право выпускать деньги. И резервов государственных в этой РЕЗЕРВНОЙ системе нет. По закону решения ФРС имеют самостоятельную силу и не требуют одобрения президента или иных госструктур. Одобряют решения главные акционеры. А их интересы не всегда совпадают с интересами государства и народа. Акционерам нужна только прибыль.

Нынешний кризис часто сравнивают с Великой американской депрессией. Как все было, описывает экономист Сергей Егишянц в книге «Тупики глобализации».

«В 1927 году ФРС предприняла мощный накат кредитной эмиссии на экономику. Львиная доля дополнительных денег ушла на фондовый рынок, который полетел наверх со страшной силой. На бирже играли огромные массы народа: к осени 1929 года акциями владели около четверти американских семей... Росли цены на все акции без разбора.

В апреле 1929 года первый глава ФРС Пол Варбург (инициатор заговора на острове Джекиль! - Авт.) разослал олигархам секретное письмо с предупреждением о неизбежности грядущего кризиса. Крупнейшие банкиры США вывели все свои деньги с фондового рынка, переложив их в золото. После чего 24 октября 1929 года вообще перестали выдавать финансовым компаниям какие-либо кредиты со сроком погашения более одного дня. Наступил паралич финансово-кредитной системы, ответом на который стал обвал фондовой биржи Нью-Йорка 28 и 29 октября. Огромные сбережения людей вмиг обратились в пыль, а за этим с полугодовой задержкой случился крах всей кредитной пирамиды... Зато крупнейшие олигархи тех времен (Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, Кеннеди, Барухи и т. д.) неплохо поднажились - например, состояние Джозефа Кеннеди с 1929 по 1935 год выросло в 25 раз».

Исход банкиров с биржи перед ее крахом вызвал подозрения. Моргана даже пригласили на специальную комиссию конгресса США. Но тот рассказал байку: дескать, чистильщик на улице драил Моргану обувку и ненароком спросил про акции железнодорожной компании. Тут-то якобы банкира озарило: если даже чистильщики сапог полезли в фондовый рынок, значит, крах уже совсем близко. Этой сказке в конгрессе поверили.

Ряд экономистов, в том числе нобелевский лауреат Милтон Фридман, считал, что к Великой депрессии приложила руку ФРС. С 1929 по 1933 год объем наличных денег в США уменьшился на треть! А кто стоял у печатного станка? ФРС. Когда же к власти пришел Рузвельт, наличность появилась. Рузвельт укрепил позиции ФРС, убрав из обращения внутри страны главного конкурента бумажного доллара - золото. Все следующие президенты США также помогали ФРС строить пирамиду. Нашелся лишь один смельчак, посягнувший на монополию банкиров. Джон Кеннеди 4 июня 1963-го подписал указ, по которому Федеральное правительство впервые с 1913 года получило право печатать валюту, а не заимствовать деньги у Федерального резерва за проценты. Эта валюта была полностью обеспечена серебром. Вроде бы новые деньги даже были отпечатаны. Но осенью Кеннеди убили в Далласе. Банкноты изъяли. И, хотя указ Кеннеди не отменен, больше в Белом доме нет желающих печатать государственные деньги. Как только власть бакса оказывается под угрозой, в ход идет тяжелая артиллерия - войны, террор.

Конкурентов убирают

В 1968-м с помощью бунтарей-студентов удалось убрать Де Голля, посягнувшего на доллар. И все равно в 1979-м появилась первая европейская валюта - экю. Сначала ее ввели 6 стран Общего рынка, затем число участников стало расти. Пришлось применять контрмеры. Многие помнят, как в 1992 году американский финансист Сорос обрушил английский фунт, заработав более $1 млрд. Ясно, что в одиночку он такое бы не провернул. А главной целью удара был экю. После операции Сороса он захирел. Перепуганная Англия, поняв «намек», вообще вышла из Европейского валютного союза. В 1997-м пришлось щелкнуть по носу «азиатских тигров», возомнивших о себе. Заодно и японской иене досталось.

В 1999-м появился евро. Пришлось НАТО бомбить Югославию. Чтоб опустить конкурента ниже стоимости доллара. На какое-то время это помогло. И тут на сцене появился Саддам Хусейн. Если вы подумали про теракт 11 сентября, то ошиблись. Не участвовал. Доказано. И в связях с бен Ладеном не замечен. Смертный приговор себе Саддам подписал, когда решил перейти с долларов на евро в расчетах за нефть. Вот это был бы удар! Ирак ведь имеет вторые по величине запасы нефти в мире. А если и другие страны последуют его примеру? Месть США была жестокой. Заодно сорвали планировавшийся в 2003 году ввод золотого исламского динара в 23 странах.

Но в Ираке Штаты увязли и в Афганистане тоже. А тут Китай растет прямо на глазах. На него с войной не пойдешь. И другие страны поговаривают о строгом контроле за банками и даже новой мировой валюте. Такое предложение, кстати, внесет 2 апреля на встрече «двадцатки» в Лондоне наш президент. Китай готов его поддержать. Ведь ФРС сейчас вкачивает в экономику триллионы новых долларов. Значит, бакс будет обесцениваться. А с ним и капиталы Китая, вложенные в гособлигации США. Что, эпохе бакса приходит конец?

Кому выгодно?

И тут возникает вопрос: что же все-таки стоит за мировым кризисом? Международные олигархи выпустили джинна из бутылки, и процесс стал неуправляемым? Или все было запланировано? Не зря же главным виновником кризиса называют не Буша с Клинтоном, а бывшего главу ФРС Алана Гринспена. В прошлом году его даже приглашали на специальную комиссию, расследующую причины кризиса. Обычно уверенный Гринспен тут беспомощно развел руками. Дескать, не могли предвидеть беду, такой крах случается раз в сто лет. Чем-то напоминает это историю с Морганом и чистильщиком сапог.

Любопытна статья бывшего министра финансов США Полсона в The Financial Times. Он согласен с тем, что нужна реформа финансового регулирования, в том числе в США. И даже придумывать ничего не надо! Все уже придумано! Год назад Полсон сам участвовал в разработках. Нужно три ведомства. Одно будет следить за стабильностью финансового сектора в целом, другое займется оценкой надежности отдельных компаний, а третье - защитой прав потребителей. В качестве первого органа может выступить ФРС, считает Полсон. Представляете? У них уже все запланировано. Сначала в США. А когда всем будет еще хуже, могут и в мировом масштабе ФРС утвердить. Вот тогда-то ФРС себя покажет. И юань прижмет к ногтю, и евро с иеной, и динар золотой с российским рублем. Может, именно на это и был тайный расчет?

Поживем - увидим. Пока в руках ФРС печатный станок, банкиры будут пытаться смотреть на мир у своих ног с высоты той самой пирамиды на долларе. И монополию свою так просто не уступят. Но хочется надеяться, что на этот раз их тайные планы сорвутся.

Где крутятся печатные станки

До 1991 г. все банкноты печатали в Вашингтоне. О чем свидетельствует надпись «Washington, D. C.» на лицевой стороне. Но мощностей стало не хватать. В апреле 1991 г. Бюро США по гравировке и печати запустило вторую фабрику в Форт-Уэрте, штат Техас. Эти банкноты вы легко опознаете по знаку «FW» перед контрольной литерой у правого края. На фабриках работают около 2800 человек. Ежедневно выпускается около 35 млн. банкнот различного номинала на общую сумму примерно $635 млн. Стоимость изготовления одной банкноты - примерно 5,7 цента. Станки останавливают лишь раз в году - на Рождество!

Кто банкирам более ценен

Ясно, кто печатает баксы, тот и заказывает портреты на них. Посмотрим, как оценивают тайные хозяева официальных правителей США.

ДРУЗЬЯ

$100 000 (самая дорогая купюра для самых богатых!) - президент В. Вильсон. Помог провернуть аферу с ФРС!

$10 000 - секретарь казначейства США С. Чейз. Лазутчик банкиров в стане Линкольна.

$100 (самая популярная купюра!) -

Б. Франклин. «Папа» американских масонов.

ВРАГИ

$5 - президент А. Линкольн.

$2 (нерегулярный выпуск!) - президент Т. Джефферсон.

СИМВОЛ

$1 - первый президент США Дж. Вашингтон. Но это самая массовая купюра, полная масонских символов.

Главные казначеи США

Хорошо известно выражение: «Когда Америка кашляет, трясет весь мир». Но кашлять должен даже не президент, а председатель Федеральной резервной системы США! Президенты приходят в Белый дом на 4, максимум на 8 лет. А главы ФРС могут законно просидеть в своем кресле все 14. И даже больше. Что же это за люди? Посмотрим биографии последней тройки.

Пол ВОЛКЕР (1979 - 1987 гг.). 82 года. Был личным консультантом Дэвида Рокфеллера, затем вице-президентом Чейз Манхэттен Банка (Рокфеллер и Варбурги). Ушел на госслужбу. По рекомендации этого скромного замминистра финансов президент Никсон в 1971 году объявил, что США больше не будут обменивать доллары на золото. И ФРС смогла печатать сколько угодно необеспеченных ничем, кроме авторитета США, долларов. На посту главы ФРС втрое снизил инфляцию. Но выросла безработица. Что стало одной из причин, почему Картера не выбрали на второй срок.

Ныне Волкер возглавляет Консультативный совет по экономике при Обаме.

Алан ГРИНСПЕН (1987 - 2006 гг.). 83 года. Был членом совета директоров Mobil Рокфеллера и банка J. P. Morgan. Руководил ФРС почти 20 лет! Его называли самым гениальным финансистом планеты, главным банкиром мира, новым Дельфийским оракулом. Сегодня же Гринспен стоит на первом месте в списке 25 главных виновников мирового кризиса. Его политика низких процентных ставок и отсутствие контроля за ипотечным кредитованием привели к образованию «пузыря» на рынке жилья, с которого и начался коллапс. Еще одно обвинение - Гринспен выступал за развитие деривативов. При нем они увеличились со 100 до 500 триллионов долларов. Пенсионер.

Бен Шалом БЕРНАНКЕ. Возглавил ФРС в 2006 г. 55 лет. Родился в ортодоксальной еврейской семье. В отличие от предшественников в компаниях мировых олигархов не работал. В Гарварде вступил в масонское общество «Фи-Бета-Каппа». С 1987-го началась обкатка в банках ФРС. Полгода возглавлял Совет экономических экспертов при Буше-младшем. Прозвище - Вертолетный Бен. Как-то публично заявил, что иногда, в условиях кризиса, необходимо разбрасывать деньги с вертолета, т. е. включать на полную мощь печатный станок. Что сам сейчас и делает.









