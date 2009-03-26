Нефтяники и школьники города юности – за образцовый порядок в цехах и классах

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда в Комсомольске-на-Амуре. Он ежегодно проводится администрацией города, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии.

Среди промышленных предприятий первое место завоевало ООО «Роснефть - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод». Второе место у железнодорожной станции Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной железной дороги, на третьем «пьедестале почета» - ОАО КнААПО. В «непроизводственной» сфере лучшими названы средняя школы №18, детско-юношеская спортивная школа №3. А также муниципальное предприятие Ленинского округа «Комплексное обслуживание, благоустройство и ремонт». Победители и призёры конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками.

Конкурсная комиссия также отметила целенаправленную работу по улучшению условий и охраны труда в комсомольском филиале ЗАО «Гражданские самолёты Сухого», на комсомольской птицефабрике, мебельной фабрике «Олимп». Почётными грамотами мэра города будут отмечены специалисты, отвечающие за охрану труда на этих предприятиях. Это начальник департамента охраны труда комсомольского филиала ЗАО «Гражданские самолёты Сухого» Вениамин Карачевцев, инженер по охране труда комсомольской птицефабрики Анна Марцинкевич и её коллега с мебельной фабрики «Олимп» Ольга Канторина. Материалы на победителей городского конкурса будут направлены в правительство Хабаровского края для участия в краевом конкурсе.



