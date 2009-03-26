Российская сборная по футболу поддержала глобальную климатическую акцию

ВЛАДИВОСТОК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В субботу ровно в 20 часов 30 минутпо местному времени сотни миллионов человек на всей Земле выключат свет на один час, чтобы показать, что их волнует будущее нашей планеты.

К акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли» присоединился тренер российской сборной по футболу Гус Хиддинк, пресс-атташе сборной Илья Казаков и форвард сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин.

«Давайте поможем природе и будем экономить энергию. Поддержим акцию!», - сказал Гус Хиддинк во вторник после пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу с Азербайджаном. «Я хочу вас призвать выключить свет после игры с Азербайджаном 28 марта на 1 час», - присоединился к Хиддинку форвард сборной Андрей Аршавин.

Кроме футболистов, к акции присоединились такие известные российские спортсмены, как теннисистка Елена Дементьева, конькобежец Евгений Лаленков, лыжник Иван Алыпов, фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Одна из главных целей акции - призвать людей по всему миру экономить энергию и другие природные ресурсы. WWF надеется, что благодаря Часу Земли россияне осознают связь между изменением климата и расточительным потреблением электроэнергии и начнут более ответственно относиться к расходу этого ресурса. Эта акция должна стать стимулом экономить энергию каждый день.

Участвуя в акции, люди всего мира также наглядно покажут политикам, что их волнует проблема опасного изменения климата на Планете и что они требуют от политических лидеров подписания действенного международного договора в декабре 2009 в Копенгагене, который определит действия всех стран по борьбе с изменением климата до 2020 года.

Час Земли 2009 станет самой массовой акцией в истории человечества и будет занесён в книгу рекордов Гиннеса! В тысячах городах мира погаснет уличная подсветка зданий, рекламные вывески, окна офисов и квартир.

Видео с Гусом Хиддинком, Андреем Аршавиным и другими спортсменами можно посмотреть на сайте http://www.youtube.com/user/wwfrussia?blend=2&ob=1

