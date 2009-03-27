Амурскому автоинспектору-взяточнику грозит 5 лет тюрьмы

БЛАГОВЕЩЕНСК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудник ГИБДД Бурейского района обвиняется в получении взятки. Как сообщили в прокуратуре Амурской области, установлено, что гражданин С. с 1 апреля 2007 года стал выполнять обязанности нспектора дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела нутренних дел по Бурейскому району Амурской области. «Используя свое служебное положение, 5 ноября 2008 года автоинспектор получил в городе Райчихинске взятку в размере 3,5 тысячи рублей», - рассказали работники прокуратуры. За полученную сумму С.обещал помочь гражданину, нарушившему ст.12.20 КоАП РФ.

По их словам, взяточнику грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Прокурор города Райчихинска утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении бывшего автоинспектора.