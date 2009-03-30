Патриарх Кирилл выступает за пастырскую службу в Вооруженных силах России

МОСКВА. 30 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что выступает за пастырскую службу в Вооруженных силах России. При этом, по словам Кирилла, ни армия, ни церковь к отправке священнослужителей в армию пока не готовы.

О пастырской службе Кирилл рассказал в ходе встречи со студентами калининградских вузов в университете имени Иммануила Канта, сообщает Lenta.ru.

Помимо армии, в беседе Кирилла со студентами была поднята тема свободного времени. Рассуждая о досуге студентов, патриарх Московский и всея Руси призвал молодежь отказаться от просмотра сериалов. По мнению Кирилла, телевизор в целом и сериалы в частности смотрят те, кому совсем нечего делать. Затем Кирилл признался студентам в том, что за свою жизнь не досмотрел ни одного сериала - эти слова патриарха, как подчеркивает "Интерфакс", были встречены "бурными и продолжительными аплодисментами".

Вопросы для Кирилла на встрече со студентами можно было задать в том числе по Интернету, в Сети транслировалось выступление патриарха. Как подчеркивают российские СМИ, беседа с молодежью в Калининграде стала первым в истории РПЦ сеансом связи предстоятеля церкви с пользователями Сети. Встречу Кирилла со студентами смотрели, по оценкам университета имени Канта, около 5000 человек.

