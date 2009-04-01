С 1 апреля в Китае будет введен новый график железнодорожного движения

ВЛАДИВОСТОК. 1 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – С 1 апреля текущего года в Китае ожидается введение нового графика железнодорожного движения. Это его очередная масштабная корректировка после шестого по счету повышения скорости движения поездов, прошедшего 18 апреля 2007 года.

Как пишет китайское издание "Жэньминь жибао", благодаря введению нового графика объем пассажирских перевозок по железным дорогам страны увеличится более чем на 10,6 процента. Значительно сократится время в пути между рядом городов. Максимальное сокращение составит более 14 часов.

Новый график предусматривает, в частности, сдачу в эксплуатацию двух новых пассажирских линий: Хэфэй (пров. Аньхой) - Ухань (пров. Хубэй) и Шицзячжуан (пров. Хэбэй) - Тайюань (пров. Шаньси).

После их открытия время железнодорожной поездки из г. Ханькоу в Хэфэй сократится на 5 часов 40 минут, до 1 часа 55 минут, из Ханькоу в Нанкин - на 7 часов 56 минут, до 2 часов 50 минут, из Ханькоу в Шанхай - на 4 часа 41 минуту, до 4 часов 45 минут, из Тайюаня в Пекин - на 5 часов 32 минуты, до 2 часов 59 минут, из Шицзячжуана в Тайюань - на 4 часа, до 59 минут.

Глава управления транспорта Министерства железных дорог КНР Чжан Шугуан сообщил, что в целях обеспечения безопасного и благополучного осуществления нового графика железнодорожные службы проделали огромную, обдуманную и тщательную подготовительную работу. При введении нового графика будут задействованы 3000 новых пассажирских поездов типа 25G.

В 1997-2007 гг. в Китае шесть раз проводилось повышение скорости движения поездов, что значительно повысило пропускную способность железнодорожного транспорта страны.