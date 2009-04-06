Владивосток с очередным визитом посетит фрегат «Вандемьер»

ВЛАДИВОСТОК. 6 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - С 6 по 9 апреля главную базу Тихоокеанского флота с деловым заходом посетит фрегат ВМС Франции «Вандемьер».

Начиная с 1992 года, это одиннадцатый заход французских моряков во Владивосток и пятый заход данного корабля. Главной целью данного визита будет дальнейшее укрепление дружбы и военно-морского сотрудничества между флотами и проведение совместного российско-французского учения по связи и совместному маневрированию.

Кораблем - хозяином от российской стороны выступает БПК «Маршал Шапошников», им командует капитан 1 ранга Андрей Кузнецов.

Во Владивостоке фрегат «Вандемьер», название которого переводится как «Сбор винограда», пробудет три дня. За это время гости встретятся с командованием ТОФ, нанесут официальный визит главе администрации города, возложат венки к вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Также французские моряки побывают в гостях у своих российских коллег и организуют посещение корабля жителями и гостями столицы Приморья, а также примут участие в спортивных состязаниях. Визит французского корабля закончится 9 апреля, сообщает служба информации и общественных связей ТОФ.

