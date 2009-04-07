Стройиндустрия Приморья проходит испытания на прочность

ВЛАДИВОСТОК. 7 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Строительная отрасль переживает сегодня не лучшие времена, поскольку наряду с банковской и финансовой системами сильнее всего почувствовала последствия кризиса. Об этом сообщает газета «Золотой рог».

Кризис обострил уже имевшиеся проблемы и добавил новых. Выдержит ли приморская стройиндустрия это испытание на прочность?

С каким настроением начинают строительный сезон приморские компании, какова ситуация на рынке нового жилья, в чем особенности работы в кризис, как минимизировать издержки и есть ли у отрасли перспектива, - об этом говорили участники круглого стола, организованного "ЗР", - "Строительный сезон-2009: проблемы и перспективы". Мы пригласили к разговору проектировщиков, строителей, а также представителей смежных рынков.

Начало строительного сезона компании оценивают по-разному: одни соглашаются, с тем, что рынок замер, другие уверяют, что ситуация временного затишья - сезонное явление. Так что же это на самом деле - выжидание или депрессия? И какие прогнозы на будущее отрасли дают игроки приморского рынка?

Галина ШЕРГИНА, генеральный директор ОАО "Уссурпроект":

- Специально для того чтобы вникнуть в ситуацию в строительной отрасли, приняла участие в московской Международной выставке территориального планирования, градостроительства и архитектуры, что прошла в марте в Москве. В рамках этого мероприятия посетила несколько актуальнейших круглых столов, посвященных влиянию финансово-экономического кризиса на строительную отрасль, и приняла участие в работе Всероссийского съезда производителей бетона.

Честно говоря, поводов для оптимизма очень мало. И с трибун, и в кулуарах говорилось о том, что кризис в отрасли только начинает разгораться и закончится нескоро. А ведь строительство - один из основных индикаторов экономики, и помимо обеспечения занятости в собственно строительных профессиях, создает условия занятости в смежных отраслях: проектировании, машиностроении, производстве стройматериалов и т. д. Снижение же оборотов строительного комплекса, только-только набравшего обороты, говорит о состоянии экономики в целом.

Кроме того, много говорилось о переходе от лицензирования к саморегулированию, и я сделала четкий вывод: наше вступление в некоммерческое партнерство "ДВ проектировщик" было правильным и своевременным, а все шаги, предпринимаемые этим объединением сегодня, делаются в верном направлении.

Если же говорить о ситуации на нашем предприятии, то снижение количества заявок пока незначительное. И все-таки, если раньше в январе портфель заказов был сформирован на год вперед, то сегодня - только на 8 месяцев. Впрочем, временное затишье в отрасли надо использовать с пользой - для занятий научной деятельностью и пересмотра стратегии предприятия, с учетом кризисных последствий.

Зоя БОГОМАЗ, первый заместитель генерального директора ЗАО Компания "Востокинвестстрой":

- Рынок замер, это видно невооруженным взглядом. Новых объектов застройщики сейчас не начинают, хотя дефицит жилья, по сути, никуда не делся. Люди по-прежнему звонят, интересуются квартирами. Причем, интерес уже не столько инвестиционный, сколько реальный. Но сегодня и покупатели, и строители заняли выжидающие позиции. Пауза, возникшая на рынке, делает спрос на жилье отложенным. Когда кризисные явления сойдут на нет - весь накопленный спрос будет предъявлен, только предложений к тому времени будет немного. Тем не менее, мы, как застройщики без работы сейчас не сидим. Достраиваем объекты, находящиеся на завершающей стадии. Кроме того, у нас сейчас несколько объектов находятся на сдаче, это тоже кропотливая работа, и свои обязательства перед дольщиками мы выполняем.

Вадим КАЗАНИН, директор по маркетингу и рекламе Инвестиционно-строительной компании "АРКАДА":

- Начало строительного сезона в этом году пришлось на непростое время. Подорожали кредитные ресурсы, снизилась покупательская активность, уменьшилось количество банков выдающих ипотечные кредиты населению. Тем не менее, смотрим в будущее с оптимизмом. Работы на объекте по ул. Южно-Уральская не прекращаются: его готовность составляет более 80%, и к концу года мы рассчитываем ввести его в эксплуатацию. Присматриваемся к новым рынкам, перспективным партнерам, собираемся участвовать в государственных тендерах на строительство.

Период временного затишья на рынке заканчивается. Цены на первичном и вторичном рынке в сравнении с летом 2008 года уменьшились на 25-30%. Можно сказать, что мы достигли дна и вступили в период стабилизации.

Александр КОСЯЧЕНКО, генеральный директор ЗАО "Косандра":

- Зимний период не принёс особых сложностей. Строительная отрасль подвержена ежегодному сезонному снижению активности рынка, и этот год не был исключением. С приходом тепла начали реализацию намеченных ранее планов. В настоящее время специалисты компании изучают и оценивают конъюнктуру рынка, рассматривают варианты участия в новых проектах. Финансовая "весна" в этом году запаздывает, и от её прихода, от погоды на финансовом рынке зависят финансирование и реализация новых проектов.

Елена ЯКУБОВСКАЯ, начальник отдела продаж и маркетинга ООО "Далта-Восток-1":

- Минувшей зимой строительство на объекте "Два капитана" не приостанавливалось. Банки своего доверия к нашей компании не утратили, и это позволило закрыть кассовый разрыв. Да и со стороны потенциальных покупателей интерес к объекту не угасал: в течение зимних месяцев они постоянно мониторили площадку, а к весне стали заключать договоры.

Главную задачу последнего полугодия - сохранить компанию и сложившийся штат квалифицированных сотрудников - нам удалось решить. Были пересмотрены бюджеты компании, подкорректирована ценовая политика. Впрочем, цены на квартиры в ЖК "Два капитана" были невысокими и раньше. При готовности объекта 65% стоимость 1 кв.м. составляет 48 000 руб. Сегодня у нас готовы все исходно-разрешительные документы для строительства следующего объекта - по ул. Леонова. Завершив строительство ЖК "Два капитана", планируем плавно перейти на эту площадку.

Что же касается прогнозов относительно стоимости жилья, то на рынке выявились несколько строительных компаний, продолжающих достраивать текущие объекты и планирующих свою дальнейшую деятельность по застройке жилья эконом-класса. Цены еще какое-то время задержатся на установившейся отметке, но по мере готовности объектов продолжат свой рост.

Сегодня перед нами стоит задача не только привлечь покупателя, но сохранить строительную отрасль Приморского края в принципе. Возобновление активности участников долевого строительства - свидетельство того, что доверие к строительной отрасли возрождается. Надо только помочь потенциальному покупателю разобраться, соответствует ли компания-застройщик федеральному стандарту, предъявляемому к добросовестному участнику рынка.

Какие меры предпринимают застройщики для того чтобы привлечь дольщиков, готовы ли они к компромиссам, как и за счет чего можно снизить сегодня себестоимость строящегося жилья?

Александр Косяченко:

- Особенностью этого года является то, что большая часть населения напугана остановкой целого ряда строек России из-за резкой нехватки финансирования. Есть случаи "замораживания" объектов и во Владивостоке. В настоящее время все - и клиенты, и строители, и банкиры - заняли настороженную позицию и ждут прояснения ситуации на рынке. Буквально в последние дни-недели на примере загородного жилья наблюдается оживление активности покупателей, что может быть сигналом активизации рынка. Несмотря на то, что сейчас нет такого разнообразного предложения кредитных и ипотечных схем, как раньше, население все же рассматривает различные варианты смены места жительства. Покупатели больше рассчитывают на свои силы и, соответственно, более внимательно и скрупулёзно подходят к каждому вопросу. Мы рассматриваем каждый договор купли в индивидуальном порядке, для того чтобы учесть ситуацию в конкретной семье, оптимизировать расходы и активы клиента.

Вадим Казанин:

- ООО "Инвестиционно-строительная компания "АРКАДА" в рамках проекта "Наш дом - Приморье" совместно с компанией "Далта-Восток-1" разработала интересную кредитную программу, по которой покупатель квартиры в новострое платит всего 30%, а на оставшиеся 70% получает ипотеку после сдачи дома в эксплуатацию.

Елена Якубовская:

- Наша компания давно аккредитована федеральным агентством по ипотечному жилищному кредитованию. И мы считаем, что работа в рамках региональной программы приобретения жилья "Наш дом - Приморье" - абсолютно новый подход в работе с клиентами. Покупатели, которые изначально намереваются приобрести квартиру в ипотеку, несут минимум рисков, а проценты по кредиту начинают платить только после сдачи дома в эксплуатацию.

Пресс-служба Группы компаний "Динас":

- Как и большинство российских строительных компаний, мы испытываем сегодня определенные трудности, связанные с нехваткой инвестиционных средств на завершение строительства начатых объектов. Но руководство компанией постаралось минимизировать последствия сложившейся ситуации, не распыляя средства и сосредоточившись на возведении объектов, имеющих наибольшую готовность.

Поэтому было принято решение сконцентрировать инвестиционные средства на строительстве жилого комплекса класса "премиум" Атлантис-2. Работы на ряде других объектов, в том числе на частично выстроенных жилых комплексах по ул. Володарского и Океанскому пр-ту во Владивостоке временно приостановлены. Для завершения их строительства компания продолжает работу по поиску дополнительных инвестиционных средств.

В связи с этим компания предложила покупателям, которые первоначально планировали приобрести квартиры в строящихся жилых комплексах бизнес-класса по Океанскому проспекту и ул. Володарского, выбрать аналогичное количество квадратных метров жилья в комплексе Атлантис-2 на ул. Тигровой, 16, который будет в короткие сроки достроен и сдан в эксплуатацию. Он расположен в престижном месте в центре Владивостока и находится в состоянии 30-процентной готовности. На его строительство имеются все разрешительные документы, премиум-класс строительства также будет сохранен. Это наиболее приемлемый вариант в реальные сроки и без потерь получить жилье и сохранить вложенные инвестиции.

Группа компаний "Динас" обращается к своим покупателям с просьбой правильно оценить предпринимаемые в форс-мажорных обстоятельствах усилия по выполнению принятых обязательств и поддержать ее антикризисные планы. На сегодня ни один объект недвижимости компании не заложен и не обременен, компания не имеет кредитов и гарантирует своим покупателям выполнение всех взятых обязательств.

Галина Шергина:

- Сегодня главная задача - удешевление квадратного метра жилья. Поэтому наше предприятие активно сотрудничает с компанией "Восток-Монолит" и Московским государственным строительным университетом (МГСУ), продвигая уникальный материал для наружных ограждающих конструкций - гипсопенобетон и исследуя его адаптацию к непростым климатическим условиям Приморья на примере экспериментального дома. Москвичи считают, что использование гипсопенобетона позволит сократить расходы на возведение стен в 4 раза. Но даже если это будет вдвое дешевле, это станет отличным вкладом в реализацию президентской программы "Доступное и комфортное жилье для граждан России".

Также не могу не отметить, что на круглых столах, работавших во время Международной выставки территориального планирования, градостроительства и архитектуры, неоднократно говорилось о том, что государство должно законодательно ограничить норму прибыли строительных организаций и предприятий стройиндустрии -с целью снижения цен на жилье и стройматериалы.

За счет чего сегодня можно снизить издержки кризиса, в чем должна выражаться помощь государства, и можно ли наконец-то вырваться из замкнутого круга, когда участники рынка горят желанием работать, но испытывают проблемы с привлечением средств, а потенциальные дольщики готовы выступать инвесторами, но боятся неопределенности?

Александр Косяченко:

- Любой кризис - это резкие изменения. И ответом на эти изменения становятся действия компании по приспособлению к текущей ситуации. Для ЗАО "Косандра" ими стали оптимизация расходов содержания компании, сокращение нецелевых трат и более осторожное отношение к инвестициям в новые проекты. Поскольку наши проекты находятся на завершающей стадии развития, ко времени появления негативных экономических явлений основные вложения и крупные этапы работ были уже завершены, поэтому резких изменений или остановок в деятельности компании не произошло. Мы сохранили позиции и в настоящее время ожидаем роста производства. В дальнейшем будем изучать и стараться внедрять новые современные технологии, передовые материалы, предлагаемые мировыми производителями, что также поможет выйти на новый уровень развития.

Алексей ПОЛИВАХИН, генеральный директор ООО "Камины":

- В период спада преуспевает тот, кто быстро принимает решения и выполняет их до конца. Сосредоточьтесь на следующих вещах: сокращении издержек, смене ассортимента, оптимизации кадровой политики и смене мотивации сотрудников.

Анастасия САХАРОВА, генеральный директор компании "Сигма Групп":

Мы разработали антикризисную стратегию с целью предоставления более доступных для заказчиков, но в то же время высокотехнологичных технических решений. Предпочтение отдали российскому оборудованию, что способствует снижению себестоимости систем безопасности.

Мы не пошли по пути сокращения штата с целью минимизации расходов. Напротив, открыли инженерные и sales вакансии, на 2009 год был утвержден более жесткий план продаж, на выполнение которых брошены все силы. Компания оптимизировала дистрибьюторскую и логистическую программу, расширила перечень услуг, в частности усилила свои позиции на рынке IT-Инжиниринга путем создания бизнес-альянса с крупнейшим IT-дистрибьютором в Приморском крае АСК-Компьютерс. Увеличилась программа инвестирования в обучение сотрудников. Все эти меры помогут не только преодолеть сложности, но и усилить свои позиции в условиях финансового кризиса.

Галина Шергина:

- Нам пришлось заморозить два проекта, включая надстройку 3-4-го этажей в уссурийском офисе. Кроме того, впервые за много лет не было увеличено штатное расписание в сторону увеличения, а также не была утверждена лимитная ведомость, с которой работал отдел снабжения. Любое приобретение - от расходных материалов до техники - сегодня находится под моим личным контролем.

Что же касается глобальных путей выхода из кризиса, то одно из возможных решений - стратегическое объединение бизнеса, государства и науки. Строительная отрасль нуждается в инновационном развитии, разработке и внедрении новых технологий на строительных предприятиях. Кроме того, возможно, именно государство должно взять на себя функции единого заказчика в жилищном и социальном строительстве, обеспечив реальный контроль за действиями монополий и установив жесткие правила игры на строительном рынке, с обеспечением защиты инвесторов и прав граждан. Сегодня вообще много говорится о важности возвращении государственного контроля на предприятия стройиндустрии. Предоставив бизнесу свободу, оградив его от избыточного контроля, государство ограничило деятельность надзорных органов, не предложив взамен ничего. Кроме того, вопросы стройиндустрии отнесены к компетенции регионального развития РФ, но этих сил на федеральном уровне недостаточно. И сегодня явно не хватает законов, противодействующих кризису и регулирующих отношения на строительном рынке.

Зоя Богомаз:

- Если говорить о нашей компании, то мы вступили в кризис в наиболее благоприятной фазе, не обремененные проектами в начальной стадии строительства, по которым уже имелись бы обязательства перед дольщиками. Поэтому воспользовались возможностью заняться оптимизацией внутренних бизнес-процессов. Сократили коммерческие кредиты, нашли новые методы финансирования оборотного капитала, повысили эффективность затрат и организационной структуры. Кроме того, кризис - это удобный момент для детальной проработки новых проектов, чтобы к моменту их запуска вся необходимая проектировочная и разрешительная документация была готова.

Но хотелось бы заострить внимание на государственной поддержке отрасли, а точнее, ее отсутствии. Последние 20 лет строительная отрасль существует только благодаря частному капиталу. Жилищная проблема все эти годы решалась исключительно усилиями частных инвесторов, которые вкладывали в строительство свои деньги. Во время кризиса государство могло бы предоставить какие-то гарантии, упростить процедуры по тем же техусловиям, то есть, хотя бы не препятствовать застройщикам. Ведь очень тяжело работать в условиях, когда СМИ тиражируют слухи о том, что строительная отрасль не выживет, все объекты будут заморожены, а дольщики - обмануты. Получается замкнутый круг: строители готовы работать, но есть сложности с привлечением капитала в условиях кризиса. Люди готовы покупать новострой, но боятся неопределенности. Власти могли бы более активно - не на словах, а на деле - поддержать строителей и не провоцировать этот кризис искусственно.

