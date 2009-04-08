Наркополицейские Приморья отправили на скамью членов ОПГ в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК. 8 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудники Уссурийского межрайонного отдела наркополиции Приморья направили в суд уголовное дело в отношении 9 участников наркогруппировки, состоявшей из жителей Уссурийска и с. Покровка Октябрьского района Приморского края. Об этом сообщили РИА «Восток-Медиа» в группе информации и общественных связей приморского управления наркоконтроля.

Все они обвиняются в сбыте наркотиков в составе организованной группы (ст. 228.1 ч. 3 п. «а» УК РФ), шести наркосбытчикам также предъявлены обвинения в организации притона для потребления наркотиков в составе организованной группы (ст. 232 ч. 2 УК РФ).

Как установило следствие, двое жителей Уссурийска, безработные мужчины 1978 и 1974 годов рождения, организовали сеть по сбыту героина в своем городе и селе Покровка. В качестве розничных сбытчиков «зелья» они привлекали наркозависимых лиц, предоставляя им постоянный доступ к наркотику и выплачивая им небольшие суммы денег на покупку еды, одежды, оплату сотовой связи. Объясняли, как вести себя в различных ситуациях, к новым сбытчикам приставляли опытных дилеров, которые занимались их «обучением». Лидеры наркогруппы сами фасовали героин по месту своего проживания, передавали свертки рядовым сбытчикам, указывали цену «товара», место сбыта и количество героина, которое каждый участник группы мог использовать для личного потребления. Помимо этого, организаторы обеспечивали наркосбытчикам физическую защиту от представителей других криминальных структур.

Соблюдая все правила, установленные лидерами группы, распространители ежедневно получали разовую дозу героина для личного потребления, а в случае их нарушения – подвергались жесткому наказанию вплоть до избиения и изгнания из группы, неслучайно один из организаторов группы является мастером спорта по восточным единоборствам. Следствие установило, что в сутки дисциплинированный наркоколлектив сбывал до 50 граммов героина, точки сбыта располагались в разных районах города, в том числе и на оптовой базе, где работал один из наркодельцов. Кроме того, по двум адресам находились также притоны для потребления наркотиков.

В ходе оперативных мероприятий наркополицейским удалось задокументировать 28 эпизодов преступной деятельности группы. На обыске в квартире у одного из лидеров группы сотрудники наркополиции изъяли электронные весы для взвешивания наркотиков, героин, «химку» и 100 граммов маковой соломы, которая используется для изготовления опия.

Напомним, что наказанием за сбыт наркотиков в составе организованной группы является лишение свободы на срок от 8 до 20 лет и денежный штраф до одного миллиона рублей. Судом будут учтены и прошлые «заслуги» обвиняемых, большинство из которых уже имеют по нескольку судимостей за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, кражи и грабежи.

