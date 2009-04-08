БЛАГОВЕЩЕНСК. 8 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – В Благовещенске стартовала акция "Георгиевская ленточка". Цель акции — возрождение исторических традиций, воздание памяти и уважения ветеранам.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в службе информации и общественных связей Дальневосточного военного округа, в городе уже сформирован штаб акции, который рассмотрит все предложения горожан по участию в ее проведении.

На сегодняшний день в Благовещенске проживает более трех тысяч участников войны и тружеников тыла.

В акции также примут участие военнослужащие гарнизона, в том числе курсанты Дальневосточного высшего военного командного училища (ДВВКУ).

Ленточка памяти стала неотъемлемым атрибутом святого праздника — Дня победы. Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе городской администрации, акция «Георгиевская ленточка» в Благовещенске будет проводиться второй раз, причем в нынешнем году наш город впервые заявился как участник Всероссийской акции.

Акция поможет обеспечить ленточками памяти большинство благовещенцев, ведь в прошлом году, к сожалению, такой возможности не было. Кроме того, городская власть поставила задачу направить акцию на оказание реальной помощи ветеранам.

Первым, кто отозвался на этот призыв стал коллектив компании «Будь здоров!». Генеральный директор компании Татьяна Копылова заявила, что готова предоставить 50 тонометров в подарок ветеранам, а также предложить дисконтные карты скидок, а в праздничный день 9 мая в аптеках предоставить услуги по измерению веса, роста, и угостить наших ветеранов кислородным коктейлем.

Городской Совет старшеклассников уже активно включился в акцию. Открыт и специальный расчетный счет акции для желающих оказать посильную помощь в приобретении ленточки памяти и тонометров ветеранам.