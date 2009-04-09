Аэропорт Домодедово приглашает школьников на экскурсии

Posted 9 апреля 2009, 05:29
Published 9 апреля 2009, 05:29
Modified 15 декабря 2023, 06:44
Updated 15 декабря 2023, 06:44
МОСКВА. 9 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 10 апреля 2009 года Московский международный аэропорт Домодедово открывает двери для очередной группы юных экскурсантов. На этот раз гостями главных воздушных ворот страны станут ученики второго класса московской школы №17/71.
Школьники познакомятся с работой Фабрики бортового питания «Домодедово Кэтеринг Сервис» - крупнейшего в России предприятия по производству и доставке авиационного питания. Специалисты предприятия проведут ребят по цеху холодного питания, школьники смогут увидеть процесс приготовления мясных и рыбных закусок, десертов, салатов и сэндвичей. В кондитерском цехе детей угостят пирожными, приготовленными на Фабрике. Кроме того ребята посетят грузовой терминал Домодедово - крупнейший в России авиагрузовой комплекс. Грузовой терминал оказывает полный комплекс услуг по обработке грузов, наземной обработке, услуги хранения, обеспечение трансфера грузов, упаковку, доставку, продажу грузовых авиаперевозок и информационное сопровождение.
В рамках экскурсии школьники также побывают в багажном отделении аэропорта, где узнают, как обрабатывается багаж, увидят работу Автоматической системы сортировки багажа, в непосредственной близости понаблюдают за процессом прохождения сумок и чемоданов по лентам системы.
Следующим пунктом программы экскурсии будет посещение воздушного судна авиакомпании «ВИМ-АВИА», партнера аэропорта Домодедово. Представители летного состава покажут детям самолет Boeing 757-200 и проведут открытый профориентационный урок, посвященный профессиям «пилот» и «бортпроводник». Сотрудники «ВИМ-АВИА» ответят на все вопросы школьников и расскажут интересные истории из жизни летного состава авиакомпании.
Открытый урок «ВИМ-АВИА» будет проведен в рамках благотворительного проекта «Первый шаг». Цель проекта, разработанного в Авиационно-Учебном Центре «ВИМ-АВИА» в 2008 г. - помочь детям выбрать свою будущую профессию.
Программа регулярных экскурсий для школьников стартовала в Домодедово в начале 2008 года. Подобные мероприятия позволяют детям познакомиться с жизнью самого крупного аэропорта страны, осуществить свои мечты, определиться с выбором профессии, пресс-служба аэропорта Домодедово.