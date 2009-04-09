Аэропорт Домодедово приглашает школьников на экскурсии

Школьники познакомятся с работой Фабрики бортового питания «Домодедово Кэтеринг Сервис» - крупнейшего в России предприятия по производству и доставке авиационного питания. Специалисты предприятия проведут ребят по цеху холодного питания, школьники смогут увидеть процесс приготовления мясных и рыбных закусок, десертов, салатов и сэндвичей. В кондитерском цехе детей угостят пирожными, приготовленными на Фабрике. Кроме того ребята посетят грузовой терминал Домодедово - крупнейший в России авиагрузовой комплекс. Грузовой терминал оказывает полный комплекс услуг по обработке грузов, наземной обработке, услуги хранения, обеспечение трансфера грузов, упаковку, доставку, продажу грузовых авиаперевозок и информационное сопровождение.



В рамках экскурсии школьники также побывают в багажном отделении аэропорта, где узнают, как обрабатывается багаж, увидят работу Автоматической системы сортировки багажа, в непосредственной близости понаблюдают за процессом прохождения сумок и чемоданов по лентам системы.