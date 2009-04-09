Обзор газет «Хабаровские вести» и «Хабаровск выходной» за 10 апреля

ХАБАРОВСК. 9 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – В очередных номерах газет «Хабаровские вести» и «Хабаровск выходной» редакция предлагает следующие материалы:



В стране назревает серьезная проблема, не только социальная, но и экономическая. К 2016 году, говорят специалисты, коэффициент демографической нагрузки вырастет на 20%. На тысячу трудоспособных граждан будет 709 нетрудоспособных. Такую ношу сможет выдержать только физически крепкое население. Если сегодня со спортом дружат 54% школьников, то время требует что бы на беговые дорожки и стадионы к 2020 году вышли более 80% юных хабаровчан. Как этого достичь? Читайте в «Хабаровских вестях» на четвертой и пятой страницах в специальном выпуске «Хабаровск спортивный».



Каким бы красивым и благоустроенным не был Хабаровск, а все равно весной его улицы, площади бульвары и дворы нуждаются в большой генеральной уборке. Традиционно в апреле начинается двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению нашего города. Не стала исключением и весна нынешнего года – двухмесячник уже набирает силу, а на 25 апреля назначен городской субботник. Сделаем наш город чистым!



Сложную, прежде всего в морально-этическом аспекте тему поднимает в своем материале Борис Кокурин – не так давно федеральная антимонопольная служба в борьбе за здоровую конкуренцию предложило муниципалитету пустить на рынок ритуальных услуг частные компании. Сегодня городские кладбища находятся прежде всего под контролем МУП «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания», что будет, если городские кладбища разрежут на куски и отдадут бизнесменам, читайте на седьмой странице городской газеты под рубрикой «Актуально».



В Хабаровске может появиться собственный автомобильный завод, на котором будут выпускать шасси «КамАЗа» и новейшую снегоуборочную технику. Об этом во время посещения дальневосточной столицы заявил заместитель директора проектного института известного научно-производственного объединения «ЭКОМТЕХ Трейдинг». Экономическая целесообразность открытия предприятия именно в Хабаровске по его словам обусловлена тем, что проще сюда везти детали и собирать из них машины, чем перевозить механизмы целиком. К тому же рядом и рынок сбыта – Китай.



В номере вы найдете много другой интересной информации рассказывающей о жизни нашего города.



Кроме того, в пятницу выходит очередной номер «Хабаровска выходного». Там вы найдете обзор всех значимых культурных событий города, которые стоит посетить в субботу и воскресенье, анонс киноновинок от Сергея Хамзина, спортивные мероприятия и программу сотового телевиденья на предстоящую неделю.

