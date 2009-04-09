vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 апреля 2009, 03:02

Published 9 апреля 2009, 03:02

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

Приморский край выкупит предприятие "Русский вольфрам" (ВИДЕО)

9 апреля 2009, 03:02
Об этом сообщил губернатор края Сергей Дарькин на рабочей встрече с премьер-министром Владимиром Путиным

ВЛАДИВОСТОК. 9 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Приморский край выкупит предприятие "Русский вольфрам", работники которого вот уже восемь месяцев не получают зарплату. Об этом сообщил губернатор края Сергей Дарькин на рабочей встрече с премьер-министром Владимиром Путиным.

Предприятие было полностью остановлено в сентябре прошлого года, начался процесс массовых сокращений и ликвидации предприятия, напоминает ИТАР-ТАСС.

Ранее, 4 апреля все жители приморского поселка Светлогорье вышли на митинг. Большинство работало на горнообогатительном комбинате "Русский вольфрам", который уже год как остановил производство. Сотрудников отправили в бессрочный отпуск. С сохранением части заплаты.

Но за все время ее выплатили только трижды. И то, после того, как люди объявили голодовку. Последний раз деньги давали в январе - по пять тысяч рублей. Теперь голодовка как форма протеста не актуальна. Во многих семьях детей кормят одной картошкой, а взрослые едят очистки. (ВИДЕО)

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика