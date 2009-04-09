Приморский край выкупит предприятие "Русский вольфрам" (ВИДЕО)

ВЛАДИВОСТОК. 9 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Приморский край выкупит предприятие "Русский вольфрам", работники которого вот уже восемь месяцев не получают зарплату. Об этом сообщил губернатор края Сергей Дарькин на рабочей встрече с премьер-министром Владимиром Путиным.



Предприятие было полностью остановлено в сентябре прошлого года, начался процесс массовых сокращений и ликвидации предприятия, напоминает ИТАР-ТАСС.



Ранее, 4 апреля все жители приморского поселка Светлогорье вышли на митинг. Большинство работало на горнообогатительном комбинате "Русский вольфрам", который уже год как остановил производство. Сотрудников отправили в бессрочный отпуск. С сохранением части заплаты.



Но за все время ее выплатили только трижды. И то, после того, как люди объявили голодовку. Последний раз деньги давали в январе - по пять тысяч рублей. Теперь голодовка как форма протеста не актуальна. Во многих семьях детей кормят одной картошкой, а взрослые едят очистки. (ВИДЕО)