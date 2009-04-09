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Posted 9 апреля 2009, 02:21

Published 9 апреля 2009, 02:21

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

Российские журналисты и машиностроители заключили соглашение

9 апреля 2009, 02:21
О сотрудничестве и формировании положительного образа отрасли

ХАБАРОВСК. 9 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Общероссийские общественные организации - Союз машиностроителей России и Союз журналистов России - заключили Соглашение о сотрудничестве. Документ подписан их председателями Сергеем Чемезовым и Всеволодом Богдановым, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Стороны договорились о проведении ежегодных совместных Всероссийских конкурсов на лучшие публикации по машиностроительной тематике. Первый такой конкурс будет объявлен в ближайшее время. Союз машиностроителей и Союз журналистов будут участвовать в организации и проведении совместных рабочих встреч, тематических форумов, конференций, совещаний, собраний, семинаров, симпозиумов, «круглых столов», выставок, презентаций и иных мероприятий. В ходе консультаций по вопросам, входящим в компетенцию сторон, будут вырабатываться предложения по проблемам, представляющим взаимный интерес. Особое направление сотрудничества - взаимовыгодное развитие и поддержка деятельности региональных отделений Союзов. Так, например, у Союза машиностроителей России созданы и действуют региональные отделения в 63 субъектах Российской Федерации, в том числе в Хабаровском крае, а у Союза журналистов – в 83.

Как отметил Сергей Чемезов, "соглашение между нашими Союзами будет способствовать привлечению внимания общественности и средств массовой информации к достойной оценке вклада отечественного машиностроения в развитие национальной экономики, содействовать формированию положительного имиджа отрасли, престижности и привлекательности профессий машиностроительного комплекса».





#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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