Сергей Дарькин рассказал все о Приморье Владимиру Путину

ВЛАДИВОСТОК. 9 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – В Москве Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным. Об этом сообщает официальный сайт правительства РФ. Речь на встрече шла о социально-экономической ситуации в Приморском крае и подготовке Владивостока к проведению встречи глав государств – участников форума АТЭС.

Ниже приводится стенограмма начала встречи.

В.В.Путин: Сергей Михайлович, поговорим по социально-экономической ситуации и по АТЭС.

С.М.Дарькин: Спасибо за встречу, Владимир Владимирович. 2008 год мы закончили достаточно успешно: рост валового регионального продукта чуть выше, чем в среднем по России - 106%. Четвертый квартал кризиса не так сильно повлиял на Приморский край, как в целом по стране. В первом квартале этого года у нас, конечно же, пошли процессы, которые связаны с финансово-экономическим кризисом.

Вместе с тем мы выполнили доходную часть бюджета на 7% больше, чем в 2007 году. И выполняем все обязательства по нашему консолидированному бюджету. Потеряли немного налога на прибыль, но по доходным налогам эту разницу добрали.

В.В.Путин: По малому бизнесу вы не принимали решений?

С.М.Дарькин: Принимали. Мы что сделали? У нас 22% валового регионального продукта - это предприятия малого и среднего бизнеса, 35 тысяч предприятий. У них 40% в товарообороте. Мы создали гарантийный фонд, компенсируем ставку по процентам - приняли решение еще в прошлом году. По налогам на прибыль такого решения за счет местного бюджета мы не принимали.

Всего из нашего краевого бюджета выделяется 240 млн рублей в поддержку малого и среднего бизнеса. 22% - это уже неплохой показатель. И мы планируем, что в дальнейшем наши предприятия - те, кто работает в малом и среднем бизнесе, - будут заниматься....

В.В.Путин: А тарифы на ЖКХ вы на сколько подняли?

С.М.Дарькин: Мы работаем в соответствии с нормативами Федеральной тарифной службы. Она утвердила в этом году средний тариф в Приморском крае в 12%.

В.В.Путин: Мне есть с чем сравнивать. В стране 16% с небольшим.

С.М.Дарькин: Да, у нас энерготариф - один из самых низких для населения в стране. Но у нас дешевый уголь - мы с Вашей помощью развили его добычу за эти годы, и это позволяет нам удерживать такой энерготариф.

В.В.Путин: Есть у вас такое предприятие - "Русский вольфрам". А почему вы людей там бросили на произвол судьбы?

С.М.Дарькин: Владимир Владимирович, во-первых, всем работникам - там работают 222 человека - выплачена по Вашему поручению материальная помощь по 3 тысячи рублей.

В.В.Путин: А когда выплатили?

С.М.Дарькин: В понедельник.

В.В.Путин: А до этого они сколько мучались? Я узнал об этом только неделю назад, но Вы же на месте там.

С.М.Дарькин: Коллектив хочет, чтобы мы его выкупили в краевую собственность.

В.В.Путин: Предприятие?

С.М.Дарькин: Да, предприятие. Сейчас мы ведем разговор с собственником. К сожалению, его нет пока в Приморском крае.

В.В.Путин: Он бегает где-то здесь, в Москве прячется.

С.М.Дарькин: Да, к сожалению. Я думаю, что мы в ближайшее время это предприятие запустим.

В.В.Путин: Займитесь этим по-серьезному. Я нашему Министерству регионального развития тоже поручение дам. Если нужна поддержка - мы поможем.

С.М.Дарькин: Там, к сожалению, в январе была аннулирована лицензия, в связи с тем, что предприятие не работало. Мы найдем нормального собственника.

В.В.Путин: Вам на месте виднее, если нужна помощь - скажите.

С.М.Дарькин: Спасибо, Владимир Владимирович. Разрешите по поводу АТЭС несколько слов и по перспективам развития.

В.В.Путин: Пожалуйста.

С.М.Дарькин: Что касается АТЭС, то стройка идет в соответствии с графиком. Спасибо большое за то, что оставили все заложенное в федеральном бюджете. 208 млрд рублей - это уже сейчас сказывается не только при подготовке и строительстве Дальневосточного федерального университета города Владивостока, но и помогает нам. Те негативные моменты, которые есть, финансовый кризис, мы проходим более или менее хорошо.

Стройки все идут в соответствии с графиками. Мосты строятся.

Владимир Владимирович, приглашаем, на самом деле, посмотреть строительство. Я думаю, что мы в срок все обязательно построим.

В.В.Путин: Ладно.

С.М.Дарькин: Главная цель, - и Вы про это говорили, - построить очистные сооружения, дороги и Дальневосточный федеральный университет. Мы так и строим свою работу. Вместе с тем готовимся к саммиту АТЭС.

В.В.Путин: Надо так, чтобы и город Владивосток тоже почувствовал внимание к нему: чтобы приводили в порядок улицы, дома. Чтобы сама подготовка к АТЭС ощущалась не только на острове Русский, но и в самом городе. Вы вместе с Правительством повнимательней к этому вопросу отнеситесь.

С.М.Дарькин: Да, я знаю, Владимир Владимирович, спасибо большое. Но, кроме этого мы подготовили такие приоритетные инвестиционные проекты Приморского края, которые были утверждены.

