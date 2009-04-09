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Posted 9 апреля 2009, 03:01

Published 9 апреля 2009, 03:01

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

В Японском море проходят совместные российско-французские военные учения

9 апреля 2009, 03:01
В них принимает участие эсминец Тихоокеанского флота «Быстрый» и фрегат ВМС Франции «Вандемьер»

ВЛАДИВОСТОК. 9 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Совместные российско-французские военные учения идут полным ходом в Японском море. В учениях типа САРЕКС по связи и совместному маневрированию принимает участие эсминец Тихоокеанского флота «Быстрый» и фрегат ВМС Франции «Вандемьер».
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в службе информации и общественных связей ТОФ, корабли отшвартовались от причала рано утром в четверг. Французский фрегат после завершения учений направится к берегам Южной Корее, а российский эсминец вернется в свой порт.
Фрегат ВМС Франции «Вандемьер» прибыл во Владивосток 6 апреля. За это время гости встретились с командованием ТОФ, нанесли официальный визит главе администрации города, возложили венки к вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», почтили память французских моряков, похороненных на Морском кладбище Владивостока.
Также французские моряки побывали в гостях у своих российских коллег, приняли участие в спортивных состязаниях и организовали посещение корабля жителями и гостями столицы Приморья.
Начиная с 1992 года, французские моряки побывали во Владивостоке в одиннадцатый раз. И это пятый заход в наш порт данного корабля.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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