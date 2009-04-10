На соцподдержку безработных россиян выделены дополнительные 34 миллиарда рублей

МОСКВА. 10 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Дополнительные средства в размере 34 миллиардов рублей намерено выделить правительство на выполнение соцобязательств перед гражданами. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 2,2 миллиона безработных граждан, пишет "Российская газета".

"Поэтому, чтобы обеспечить безусловное выполнение наших социальных обязательств перед гражданами, потерявшими работу, из федерального бюджета дополнительно выделяется 34 миллиарда рублей", - сказал премьер, выступая на заседании правительства.

Однако, если раньше на материальную поддержку безработных выделялись деньги из предусмотренных ранее средств, то теперь их приходится брать из федерального бюджета.