ВЛАДИВОСТОК. 10 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Приморские поклонники настольного тенниса увидят игру сильнейших мастеров страны. По решению федерации настольного тенниса России в начале июня во Владивостоке состоится суперфинал, в котором ведущие женские и мужские команды будут оспаривать звание чемпиона России-2009.

Как пишет газета "Владивосток", столь значимое в мире популярной игры событие впервые устраивается на Дальнем Востоке и во многом, если не сказать больше, благодаря успехам спортсменок владивостокской команды «ДЭСП», выигрывавшей в своё время как национальный чемпионат, так и Кубок Европы. Особенно впечатляет успех в нынешнем регулярном первенстве. Турнир на днях финишировал в Нижегородской области.

На Волге проводился заключительный - четвёртый тур. Как и в предыдущих трёх, девушки «ДЭСПа» выиграли все семь командных поединков, завершив тем самым регулярный чемпионат с абсолютным показателем - 28 побед в 28 встречах!

Вместе с командой «ДЭСП» в суперфинал по итогам регулярного первенства вышли московская «Виктория», «Луч» из Владимира и прошлогодний победитель национального первенства – нижегородский «Локомотив». Впрочем, по последнему участнику остаются вопросы. Очень даже не исключено, что предварительный результат волжанок будет пересмотрен – за команду выступала иностранная участница, которая, как выяснилось уже после соревнований, не имела права играть в России. Этот казусный момент в настоящее время рассматривается в федерации настольного тенниса России, и если компромат будет доказан, во Владивосток приедут другие теннисистки.

Ну а пока суд да дело, девушки «ДЭСПа» готовятся к рандеву со своими поклонниками. Как сообщил президент клуба Геннадий Смеркович, все три теннисистки – Виктория и Вероника Павлович, а также Маргарита Песоцкая обрели к финишу чемпионата оптимальную форму и, по оценке специалистов, полны решимости вернуть чемпионское звание, так неожиданно потерянное в прошлом году…