Сельхозпредприятия Камчатки ведут подготовку к посевной кампании

Posted 10 апреля 2009, 01:07
Published 10 апреля 2009, 01:07
Modified 17 сентября 2022, 13:34
Updated 17 сентября 2022, 13:34
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 10 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Сельхозпредприятия Камчатки ведут активную подготовку к посевной кампании.
«Посевная кампания на Камчатке начинается позже, чем в центральных районах России, - сказал министр сельского хохяйства края Андрей Сизинцев, - Но, несмотря на это, подготовку к ней мы начали уже с февраля. На сегодняшний день сельхозпредприятия уже закупили в полном объеме удобрения и семена. Поставка их на полуостров еще не завершена, но договоры все заключены и оплачены».
Своевременная закупка семян и удобрений стала возможной благодаря опережающему финансированию в рамках краевой программы по повышению плодородия почв.
Продолжается подготовка сельскохозяйственной техники к новому сезону. К настоящему времени готовность техники находится на уровне 70-80%. «У нас еще есть время, и мы планомерно, спокойно, по графику идем к посевной», - сказал Андрей Сизинцев.
При подготовке к посевному сезону остаются проблемы по организации снабжения топливом. «Все наши попытки каким-то образом зафиксировать цену на ГСМ пока безуспешны, но мы работаем над этим вопросом и надеемся найти компромисс с поставщиками нефтепродуктов», - отметил Министр.