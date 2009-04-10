Сельхозпредприятия Камчатки ведут подготовку к посевной кампании

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 10 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Сельхозпредприятия Камчатки ведут активную подготовку к посевной кампании.

«Посевная кампания на Камчатке начинается позже, чем в центральных районах России, - сказал министр сельского хохяйства края Андрей Сизинцев, - Но, несмотря на это, подготовку к ней мы начали уже с февраля. На сегодняшний день сельхозпредприятия уже закупили в полном объеме удобрения и семена. Поставка их на полуостров еще не завершена, но договоры все заключены и оплачены».

Своевременная закупка семян и удобрений стала возможной благодаря опережающему финансированию в рамках краевой программы по повышению плодородия почв.

Продолжается подготовка сельскохозяйственной техники к новому сезону. К настоящему времени готовность техники находится на уровне 70-80%. «У нас еще есть время, и мы планомерно, спокойно, по графику идем к посевной», - сказал Андрей Сизинцев.

При подготовке к посевному сезону остаются проблемы по организации снабжения топливом. «Все наши попытки каким-то образом зафиксировать цену на ГСМ пока безуспешны, но мы работаем над этим вопросом и надеемся найти компромисс с поставщиками нефтепродуктов», - отметил Министр.





