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Posted 10 апреля 2009, 22:54

Published 10 апреля 2009, 22:54

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

Сегодня во Владивостоке - митинг военной общественности

10 апреля 2009, 22:54
Организуют его совет офицеров Владивостока и Приморская общественная военная ассоциация

ВЛАДИВОСТОК. 11 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в 11.00 на Корабельной набережной у подводной лодки С-56 пройдет митинг военной общественности Владивостока.
Организаторы митинга — совет офицеров Владивостока, Приморская общественная военная ассоциация.

Среди требований организаторов:

— Прекратить развал Вооруженных Сил России;
— Денежное довольствие военнослужащих и их пенсии поднять до уровня госслужащих;
— Квартиры увольняемым военнослужащим в избранном месте жительства;
— Вернуть долги военным пенсионерам;
— Пенсии вдовам военнослужащих не ниже прожиточного минимума; признать их право на вторую трудовую пенсию;
— Руки прочь от военной медицины;
— Разрушителей обороны страны к ответу

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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