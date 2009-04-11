Сегодня во Владивостоке - митинг военной общественности

Posted 10 апреля 2009, 22:54
Published 10 апреля 2009, 22:54
Modified 17 сентября 2022, 13:34
Updated 17 сентября 2022, 13:34
ВЛАДИВОСТОК. 11 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в 11.00 на Корабельной набережной у подводной лодки С-56 пройдет митинг военной общественности Владивостока.
Организаторы митинга — совет офицеров Владивостока, Приморская общественная военная ассоциация.
Среди требований организаторов:
— Прекратить развал Вооруженных Сил России;
— Денежное довольствие военнослужащих и их пенсии поднять до уровня госслужащих;
— Квартиры увольняемым военнослужащим в избранном месте жительства;
— Вернуть долги военным пенсионерам;
— Пенсии вдовам военнослужащих не ниже прожиточного минимума; признать их право на вторую трудовую пенсию;
— Руки прочь от военной медицины;
— Разрушителей обороны страны к ответу