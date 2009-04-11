Сегодня во Владивостоке - митинг военной общественности

ВЛАДИВОСТОК. 11 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в 11.00 на Корабельной набережной у подводной лодки С-56 пройдет митинг военной общественности Владивостока.

Организаторы митинга — совет офицеров Владивостока, Приморская общественная военная ассоциация.



Среди требований организаторов:



— Прекратить развал Вооруженных Сил России;

— Денежное довольствие военнослужащих и их пенсии поднять до уровня госслужащих;

— Квартиры увольняемым военнослужащим в избранном месте жительства;

— Вернуть долги военным пенсионерам;

— Пенсии вдовам военнослужащих не ниже прожиточного минимума; признать их право на вторую трудовую пенсию;

— Руки прочь от военной медицины;

— Разрушителей обороны страны к ответу



