Даты. 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

ВЛАДИВОСТОК. 12 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 12 апреля 1961 года - Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космос. Прежде чем оторваться от Земли, он произнес историческое слово: «Поехали!..» Гагарин провел на околоземной орбите 1 час 48 минут, один раз облетев вокруг планеты на корабле «Восток-1». Приземлился он на берегу реки Волги, а 14 апреля Москва встретила героя грандиозным митингом.



12 апреля 1880 года пароход «Москва» с грузом в 60 тысяч пудов под командованием капитана Чирикова прибыл во Владивосток из Одессы. Это был первый грузопассажирский рейс, положивший начало регулярным рейсам только что созданного Добровольного флота, связавшего европейскую и азиатскую части России. Рейс торгового судна на Дальний Восток был делом новым и неоправданным. До той поры регулярные плавания в воды Тихого океана ещё не предпринимались. Будут ли суда Добровольного флота приносить государственной казне прибыль? Над этим стоило ещё подумать, но начало уже было положено. И в этот же день 12 апреля 1880 года во Владивостоке было основано агентство Добровольного флота.

12 апреля 1910 года городская дума Владивостока заслушала доклад городской управы по поводу Духовного завещания владивостокского купца господина Кириополи. Владивостокские старожилы помнят его знаменитый дом, что стоял на углу Семёновской и Алеутской. Увы, его позже снесли. Этот дом, весьма интересный в архитектурном отношении, давал хороший доход владельцу за счёт расположенных в нём магазинов, многочисленных мастерских, прачечной и гостиницы. По духовному завещанию Кириополи оставил часть своего наследства городу. Она составляла одну четвёртую от суммы, вырученной от продажи имущества. Эти средства предназначались на учреждение в городской больницы бесплатной койки, а в мужской и двух женских гимназиях стипендий имени Кириополи.

12 апреля 1917 года газета «Дальний Восток» поместила на своих страницах заметку полемического характера. «Была ли революция или нет? - рассуждал автор. - И по газетам, и по фактам видишь, что революция была и есть, но… будто бы чего-то не хватает. Изюминки что ли? Город просто спит тупым старым сном. Пронеслись первые дни революции, обыватели назвали себя гражданами, пошумели и успокоились, дескать, там комитеты разные есть, пусть и работают, а наше дело – сторона. Обывателю больше ничего не нужно. Обыватель зевает, крестит рот и идет «почивать».

12 апреля 1962 года первый космонавт планеты Юрий Гагарин направил приветствие читателям приморской газеты «Красное знамя»: «В день первой годовщины полёта космического корабля «Восток» вокруг земли желаю читателям газеты «Красное Знамя» новых больших успехов в труде, в построении коммунистического общества».



1917 - временное правительство России позволило эстонцам создать национальную автономию.

1918 - в Риге ландраты Эстонии, Литвы и Латвии провозгласили создание Балтийского герцогства под протекторатом Германии.

1918 - декрет Совнаркома «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции».

1919 - рабочие депо «Москва-Сортировочная» в выходной день бесплатно отремонтировали три паровоза. Почин был широко подхвачен, а в словаре появится новое слово «субботник» - безвозмездный труд на благо родины.

1985 - с конвейера Горьковского автозавода сошел миллионный экземпляр «Волги» - ГАЗ-24.

2000 - зафиксирован мировой рекорд посещаемости персональной Интернет-страницы – сайт турецкого фотожурналиста Махира Кагри посетили 3173973 человека.

Именинники: Захар, Иван.

