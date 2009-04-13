Депутаты Госдумы вводят надзор для освобожденных из заключения

ВЛАДИВОСТОК. 13 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 10 апреля Государственная дума России приняла в первом чтении законопроекты № 151943-4 «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» и № 136972-5 о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс в связи с установлением административного надзора.



В пояснительной записке к первому законопроекту сказано, что данная сфера регулируются неотмененным Положением об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 1966 года. Оно противоречит федеральному законодательству и практически утратило значение. Статья 198 УК РСФСР устанавливала ответственность за злостное нарушение правил административного надзора, но была отменена в 1993 году и не вошла в УК РФ, действующий с 1997 года. Норма Кодекса РСФСР об административных правонарушениях об ответственности за нарушение правил административного надзора в КоАП РФ не вошла. Ответственности за нарушение правил административного надзора с 1 июля 2002 года нет, сказано в записке.



Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» позволяет суду устанавливать ограничения для лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. КоАП РФ содержит статью 19.24 «Невыполнение лицом, освобожденным из мест отбывания лишения свободы, обязанностей, установленных в отношении его судом в соответствии с федеральным законом». Но соответствующего закона нет, и эта статья не действует, отмечается в пояснительно записке.



Согласно законопроекту «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», административный надзор может устанавливаться судом в отношении совершеннолетних лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление, осужденных два и более раза за совершение умышленного преступления, - все это в случае, если их поведение в местах лишения свободы свидетельствует об их «нежелании встать на путь исправления» или если они после освобождения «систематически совершает антиобщественные действия». Среди таких действий - систематическое употребление алкоголя, в том числе пива.



Административный надзор устанавливается на срок от одного года до трех лет.



За «систематическое совершение» вышеуказанных «антиобщественных действий» административный надзор может быть продлен каждый раз еще на шесть месяцев, но не свыше срока, предусмотренного законом для погашения или снятия судимости. По действующему уголовному кодексу срок погашения судимости может достигать восьми лет.



Поднадзорное лицо обязано зарегистрироваться в органе внутренних дел в течение трех дней с момента прибытия после освобождения и после перемены места жительства, допускать в свой дом сотрудников органа внутренних дел, являться в этот орган по вызову.



Административный надзор устанавливается, приостанавливается, возобновляется и продлевается судом по заявлению исправительного учреждения или органа внутренних дел по месту жительства поднадзорного лица и прекращается судом по ходатайству милиции или поднадзорного.



В отношении поднадзорного могут устанавливаться следующие ограничения:

- запрет пребывания в определенных местах;

- запрет находиться вне дома в определенное время, до восьми часов в сутки;

- запрет выезда из муниципального образования;

- явка до четырех раз в месяц в определенные дни в орган внутренних дел для регистрации.



Суд по ходатайству милиции или поднадзорного лица вправе изменять (отменять или устанавливать) эти ограничения.



За несоблюдение временных ограничений поднадзорному грозит административный штраф в размере до тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.



За «воспрепятствование осуществлению административного надзора» гражданам угрожает уголовное наказание. Неоднократное несоблюдение временных ограничений наказывается обязательными работами на срок до 180 часов, исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы на срок до одного года. Неприбытие без уважительных причин к месту жительства или самовольный отъезд наказываются обязательными работами на срок до 240 часов, исправительными работами на срок до двух лет или заключением на срок до двух лет.



Предполагается, что законопроекты вступят в силу 1 июня 2009 года, сообщает Прима-News.