Минобороны РФ считает приоритетным укрепление стратегических ядерных сил

МОСКВА. 13 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Поддержание на необходимом уровне и дальнейшее укрепление боеспособности стратегических ядерных сил (СЯС) является одним из главных приоритетов в повседневной деятельности Минобороны России.

"Мы будем делать все для укрепления элементов ядерного сдерживания, что обусловлено количеством населения России, протяженностью границ и размерами ее территории", - сказал начальник вооружения российской армии Владимир Поповкин на встрече с журналистами. По его словам, это относится ко всем элементам ядерной триады России.

По его словам, сегодня на завершающей стадии находятся работы по изготовлению техники для оснащения ракетного полка комплексом с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) "Тополь-М". Наряду с этим ведутся работы по разработке и испытанию перспективных ракетных комплексов стратегического назначения. В рамках морской составляющей ядерной триады продолжаются швартовые испытания атомного подводного ракетного крейсера "Юрий Долгорукий", который должен быть оснащен межконтинентальными баллистическими ракетами, сообщает "Оружие России".