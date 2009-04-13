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Posted 13 апреля 2009, 04:53

Published 13 апреля 2009, 04:53

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

Минобороны РФ считает приоритетным укрепление стратегических ядерных сил

13 апреля 2009, 04:53
Это обусловлено количеством населения России, протяженностью границ и размерами ее территории

МОСКВА. 13 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Поддержание на необходимом уровне и дальнейшее укрепление боеспособности стратегических ядерных сил (СЯС) является одним из главных приоритетов в повседневной деятельности Минобороны России.
"Мы будем делать все для укрепления элементов ядерного сдерживания, что обусловлено количеством населения России, протяженностью границ и размерами ее территории", - сказал начальник вооружения российской армии Владимир Поповкин на встрече с журналистами. По его словам, это относится ко всем элементам ядерной триады России.
По его словам, сегодня на завершающей стадии находятся работы по изготовлению техники для оснащения ракетного полка комплексом с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) "Тополь-М". Наряду с этим ведутся работы по разработке и испытанию перспективных ракетных комплексов стратегического назначения. В рамках морской составляющей ядерной триады продолжаются швартовые испытания атомного подводного ракетного крейсера "Юрий Долгорукий", который должен быть оснащен межконтинентальными баллистическими ракетами, сообщает "Оружие России".

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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