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Posted 13 апреля 2009, 02:22

Published 13 апреля 2009, 02:22

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

Первая солнечная установка появится в Быстринском районе Камчатского края

13 апреля 2009, 02:22
Солнечные батареи покроют потребности кордона в электроэнергии и позволят экономить на топливе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Первая солнечная батарея появится в Быстринском районе Камчатского края. Установку доставили на днях из Владивостока. Быстринский природный парк защитил проект использования солнечной энергии и получил грант от Фонда «Содружество» на приобретение солнечной установки. Как рассказал «Радио 3» директор парка Игорь Кокорин, батареи поставят на Демчиканском кордоне. Их суммарная мощность в 200 Ватт покроет потребности кордона в электроэнергии в 3-4 раза и позволит экономить на топливе. Два аккумулятора, накапливая ресурс, позволят обходится без солнечных дней в течение двух недель. По словам Игоря Кокорина, необходимость увеличения энергоресурса на Демчиканском кордоне связана с тем, что в этом году там открывается эколого-просветительский центр, который станет частью одного из туристических маршрутов, а летом там будет работать профильный детский лагерь.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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