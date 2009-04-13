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Posted 13 апреля 2009, 02:13

Published 13 апреля 2009, 02:13

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

В Камчатском крае утверждена величина прожиточного минимума

13 апреля 2009, 02:13
Прожиточный минимум на душу населения составил 10 556 рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Утверждена величина прожиточного минимума в Камчатском крае за 1 квартал 2009 года.
Прожиточный минимум в Камчатском крае на душу населения составил 10 556 рублей. Для трудоспособного населения его величина установлена в размере 11 026 рублей, для пенсионеров – 8 802 рубля, для детей – 10 060 рублей.
Для сравнения, величина прожиточного минимума на душу населения в IV квартале 2008 года равнялась 9 727 рублей, для трудоспособного населения- 10 146, для пенсионеров- 8 041, для детей- 9 245 рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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