В Камчатском крае утверждена величина прожиточного минимума

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Утверждена величина прожиточного минимума в Камчатском крае за 1 квартал 2009 года.

Прожиточный минимум в Камчатском крае на душу населения составил 10 556 рублей. Для трудоспособного населения его величина установлена в размере 11 026 рублей, для пенсионеров – 8 802 рубля, для детей – 10 060 рублей.

Для сравнения, величина прожиточного минимума на душу населения в IV квартале 2008 года равнялась 9 727 рублей, для трудоспособного населения- 10 146, для пенсионеров- 8 041, для детей- 9 245 рублей.



