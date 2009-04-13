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Posted 12 апреля 2009, 22:39

Published 12 апреля 2009, 22:39

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

Во Владивостоке вспомнят тех, кто погиб в фашистских лагерях

12 апреля 2009, 22:39
В краевом центре пройдет традиционный митинг общественности, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

ВЛАДИВОСТОК. 13 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в 13.00 возле памятника Д.М. Карбышеву (ул. Карбышева, 11) состоится традиционный митинг общественности, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Члены городской и краевой организаций бывших узников фашизма, ветераны, военнослужащие, студенты и школьники почтут память погибших в концлагерях, фашистских застенках и на фронтах Великой Отечественной войны. Напомним, что сегодня в Приморском крае проживает 980, а во Владивостоке 182 бывших узника фашизма.
В 14.00 состоится торжественное мероприятие в актовом зале Дальневосточного гуманитарно-технического колледжа (ул. Карбышева, 11), посвященное памятному дню. В мероприятии примут участие представители администрации города, Приморского края, Законодательного собрания, Думы города Владивостока, Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Для справки:
Международный день освобождения узников фашистских лагерей отмечается 11 апреля. В этом году Приморская краевая и Владивостокская городская общественные организации бывших узников фашизма отметили 20-летие со дня образования. Одним из приоритетных направлений в работе Владивостокской организации является поддержка одиноких, тяжелобольных ветеранов. Для этих людей организована доставка продуктов на дом, уборка квартир, подарки к праздничным датам. Члены организации активно участвуют в общественной жизни города.






#Денис Объедкин#Новости#Общество
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