Восстановлено авиасообщение между Хабаровском и Чукоткой

ВЛАДИВОСТОК. 13 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - «Владивосток Авиа» – единственная авиакомпания, которая выполняет рейс Хабаровск – Анадырь. Это дальневосточное направление пользуется большой популярностью у жителей Чукотского автономного округа и у жителей Хабаровского края.

Налаживая данное воздушное авиасообщение, прерванное минувшей осенью другим перевозчиком, «Владивосток Авиа» выполняет социальную программу поддержки местного населения, для которого самолет является практически единственным средством передвижения.

До открытия прямого рейса сложилась парадоксальная ситуация. Для того, чтобы попасть из Анадыря, например, в Хабаровск приходилось лететь через Москву. Теперь жители Чукотки смогут долететь до Хабаровска напрямую. Таким образом, отпала необходимость в сверхдальнем перелете, общая продолжительность которого составляла около 18 часов. Сейчас перелет составляет порядка 4-х часов.

Вылет в Анадырь запланирован по средам в 08:30, прилет в 14:40. Обратный рейс вылетает в среду в 16:40, прилетает в 18:50.



На данный момент рейсы выполняются на самолете Ту-154, а уже с июня этого года начнет летать более современный самолет иностранного производства А320.





Справки во Владивостоке круглосуточно по телефону: +7 (4232) 307-000.



Авиакассы «Владивосток Авиа» в Хабаровске:

ул. Ленина, 38: +7 (4212) 215-090, 222-053

Аэропорт Хабаровска: +7 (4212) 262-118



Авиакассы «Владивосток Авиа» в Анадыре:

Аэропорт: +7 (42732) 2-74-46

ул. Полярная, 22: +7 (42722) 2-42-20





