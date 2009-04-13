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Posted 13 апреля 2009, 02:25

Published 13 апреля 2009, 02:25

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

Впервые «Учителем года» на Камчатке стал педагог-мужчина

13 апреля 2009, 02:25
Традиционный конкурс профессионального мастерства лучших представителей камчатского учительства проводился на Камчатке в четырнадцатый раз

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В Камчатском дворце детского творчества состоялось торжественное закрытие краевого конкурса педагогического мастерства «Учитель года- 2009. Победителем конкурса стал 40-летний Владимир Мацедонский, учитель физической культуры МОУ «Термальненская средняя общеобразовательная школа» Елизовского района. Он получил денежную премию (150 тыс. рублей) и ноутбук. Основным направлением деятельности этого учителя является наполнение содержания уроков физкультуры элементами национальных игр и видов спорта коренных народов Севера.

Лауреатами краевого конкурса стали, учитель информатики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Вилючинска Наталья Салмина и Светлана Ерёменко, учитель физической культуры МОУ «Раздольненская средняя общеобразовательная школа имени В.Н. Ролдугина» Елизовского района. Лауреатам также были вручены денежные премии и ценные подарки.

Традиционный конкурс профессионального мастерства лучших представителей камчатского учительства проводился на Камчатке в четырнадцатый раз. В этом году за почетное звание «Учитель года Камчатки – 2009» боролись восемь конкурсантов: из Петропавловска-Камчатского, города Елизова и Елизовского района, города Вилючинска, Мильковского и Пенжинского районов. Средний возраст участников - 40 лет. Средний педагогический стаж конкурсантов – 13,5 лет. Конкуренцию друг другу составили филологи, биологи и учителя физкультуры математики и информатики.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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