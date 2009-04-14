Глава Арсеньева пообещал оказывать содействие заводу «Прогресс»

ВЛАДИВОСТОК. 14 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Продолжаются встречи главы Арсеньевского городского округа Николая Ермишкина с жителями города. На прошлой неделе Николай Григорьевич побывал на территории авиакомпании «Прогресс» и встретился с руководством и работниками завода.

Встреча проходила в конференц-зале авиакомпании. Исполняющий обязанности управляющего директора ОАО ААК «Прогресс» Я.И. Янаков рассказал представителям городской администрации и заводчанам о сегодняшнем состоянии дел на авиакомпании. Несмотря на трудности, отметил Яков Иванович, по некоторым показателям на предприятии прослеживается позитивная динамика. Так, постепенно увеличивается численность работников завода, при этом растет число молодежи. Идет рост заработной платы. Планируется, что в этом году средняя зарплата на предприятии достигнет 15 тысяч рублей.

Конечно, кроме позитивных моментов много и трудностей: много лет не обновлялись основные фонды – оборудование в цехах, устаревшее оборудование сдерживает развитие производства, необходим ремонт корпусов.

Глава городского округа Н.Г. Ермишкин, обращаясь к прогрессовцам, сказал о том, что сегодня Арсеньев, как и вся страна, переживает не лучшие времена. И все-таки администрация будет оказывать «Прогрессу» посильную помощь, ведь от развития предприятия зависит и будущее города. Бюджет города таков, что лишь на 50% может обеспечивать выполнение полномочий, возложенных на муниципальное образование. И выход – в привлечении дополнительных средств в бюджет городского округа.

Так, в прошлом году на средства края удалось отремонтировать городской ЗАГС, построить новый полигон твердых бытовых отходов, заасфальтировать несколько участков дорог, приступить к строительству пристройки к родильному дому, практически завершить ремонт Дворца культуры «Прогресс». Благодаря нацпроектам пополнились новым оборудованием лечебные заведения и школы города. Полным ходом идет ремонт 17-ти многоквартирных домов. Есть надежда, что в следующую заявку попадут еще несколько десятков арсеньевских домов. После приезда в город губернатора Приморского края С.М. Дарькина появились реальные перспективы развития горнолыжной базы.

В конце встречи работники завода получили компетентные ответы на свои вопросы от главы Арсеньевского городского округа Н.Г. Ермишкина и представители администрации города, сообщает пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.

