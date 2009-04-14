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Posted 14 апреля 2009, 05:24

Published 14 апреля 2009, 05:24

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

На Чукотке выделили дополнительные средства на поддержку программы капремонта домов

14 апреля 2009, 05:24
Общая сумма финансирования региональной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Чукотского АО» составляет 335,143 млн рублей

АНАДЫРЬ. 14 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня дума Чукотского АО одобрила предложенные окружным правительством изменения в региональную целевую программу «Социальная поддержка старшего поколения, инвалидов и малоимущих граждан в Чукотском АО на 2008-2010 годы». Они предусматривают выделение дополнительных 7,2 млн рублей на адресную поддержку граждан-участников региональной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Чукотского АО». Порядок распределения этих средств пока не установлен и будет регламентироваться отдельным постановлением правительства Чукотского АО.
Общая сумма финансирования региональной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Чукотского АО» составляет 335,143 млн рублей, из которых:
- 159,193 млн – средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ;
- 159,193 млн – средства окружного бюджета;
- 16,757 млн рублей (5 процентов от общей суммы) – средства ТСЖ и собственников жилых помещений в многоквартирных домах.
В региональную программу вошли 97 многоквартирных домов (36 в Анадыре, 37 – в Певеке, 24 – в поселке Угольные Копи), где проживает около 3500 семей. Капитальный ремонт предполагает проведение ремонта общего имущества домов. В 46 из них будут произведены ремонт и замена внутридомовых инженерных систем водоснабжения, отопления, энергоснабжения и водоотведения. Ремонтные работы планируется завершить к октябрю 2009 года, сообщили РИА «Восток-Медиа» в
управлении информационной политики Чукотского автономного округа.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Якутия
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