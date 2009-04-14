Шесть наиболее подозрительных предложений о работе

ВЛАДИВОСТОК. 14 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то чаще всего оно правдой и не является. Этот же принцип применим и к объявлениям о работе.



Конечно, мир полон подлинных и приличных предложений работы. Однако, как не все люди честны и хороши по природе своей, так и не всякое предложение работы на самом деле является тем, чем видится.



1. Прибыльная работа за границей для молодой женщины, знание языка необязательно!



Неужели действительно кому-то надо объяснять, почему не стоит хвататься за подобное сваливающееся в руки счастье? К сожалению, каждый год в газетах появляются статьи о девушках, которым в свое время действительно нужно было это объяснить.



Повторим еще раз прописную истину: большинство предлагаемых женщинам и не требующих навыков по специальности рабочих мест в сфере обслуживания предполагает по меньшей мере общение с клиентами. Знание языка – это первое, чего мы ждем от обслуживающего персонала. Агентство по подбору персонала, где обещают быстро и много денег и забирают паспорт, в лучшем случае занимается мошенничеством, в худшем же случае – торговлей людьми. Причем часто такие истории начинаются с симпатичного молодого человека, которого принимают за своего.



2. Сетевой маркетинг: разбогатеть засчет следующих десяти.



Одна из тех сфер, где якобы можно быстро разбогатеть, не покидая дома. Просто купи за несколько тысяч наши товары, и если продашь их своим друзьям, то будет тебе счастье!



Хотя некоторые маркетинговые сети по сравнению с остальными и являются довольно приятными в работе и приличными, – к примеру, известные Avon lady косметической фирмы Avon – у всех них есть конкретная причина, по которой они не продают свои товары в магазинах. Путем сетевого маркетинга зачастую распространяются товары, которые на самом деле должны были быть зарегистрированными, или те, на которые государство ни в коем случае не выдало бы разрешения на продажу. Типичными примерами являются природные или магические чудо-лекарства, который известная сибирская ведьма Маруся сама замешала и единственным явным эффектом которых является невыносимый запах.



В худшем случае сетевой маркетинг базируется на пирамидальной схеме: каждый участник зарабатывает на том, что вербует следующих. К сожалению, в ходе плана "каждый ищет еще десять дураков" число неохваченных жителей быстро иссякает, и единственными счастливчиками остаются зачинатели схемы.



3. Предложения работы из-за рубежа, от фирм со спорной репутацией или только что созданных предприятий.



Даже в том случае, если предложение о работе кажется реальным, нужно с помощью интернета изучить репутацию посредника. Если это мошенник, то его деятельность уже наверняка отражена в комментариях на форумах в сети.



Самый простой метод – запросить плату за посредничество в поиске работы, после чего никогда больше не выходить на контакт. Для постучавшего в дверь за ответом всегда найдутся оправдания, особенно просто надуть тех, кто в надежде на уклонение от уплаты налогов согласен вести дела по-черному. Иди, жалуйся, что хотел обмануть государство!



В худшем случае соискателей работы действительно привозят в настоящий ад за пределами родины и оставляют там наедине с их проблемами, либо же заставляют работать за плату, которой они никогда не увидят. Без знания языка вернуться домой из незнакомого места и так сложно, а уж без денег и документов и подавно. Да и не каждый потом опубликует книгу "Из звезды телевидения в уборщицу ".



4. Замаскированный под предложение о работе спам.



По сравнению с предыдущим банальный спам представляется невинным развлечением. Конечно, иногда таким образом легковерных просто пытаются заманить на интернет-странички, где для того, чтобы увидеть липовые предложения о работе, нужно ввести личные данные или «идентифицировать» себя с помощью банковских кодов. Хотя теоретически это не должно быть так просто, с помощью одних только личного кода и номера кредитной карты человеку можно причинить много вреда.



В самом простом случае, нажав на ссылку в замаскированном спаме можно заполучить себе в компьютер вирус, который либо замедлит работу, либо просто отдаст машину в распоряжение негодяев, которые будут ее использовать в своих целях посредством сети.



5. Удобная работа из дома - хоть в тапочках.



В общественном транспорте или в интернете часто можно встретить рекламу: "Хочень заработать ХХХХХХХХХХ в месяц, не выходя из дома?" Иногда за этим действительно скрывается какая-нибудь работа: предлагают заниматься телефонной продажей (за посредническую плату и без основной зарплаты) или делать что-либо руками, к примеру нанизывать бисер на нить. Сколько нужно нанизать бисера, чтобы заработать ХХХХХХХХ, остается неизвестным.



Иногда к такому приему прибегают и жулики, продающие людям предметы для рукоделия, с которыми потом совершенно нечего делать. Откуда же берутся все эти люди, согласные обменять бисер на золото?



6. На бирже золото льется рекой, подставляй и свое ведро!



В качестве метода зарабатывания денег из дома рекламируется и торговля на бирже или валютном рынке. Да, некоторые действительно умеют зарабатывать таким образом деньги. Но большинство участников рынка – нет. В то время, когда даже профессионалы в банках уже успели погореть, успешная торговля на бирже требует как весьма обширных знаний и быстрых реакций, так и железной последовательности.



До того, как покупать у маклерской фирмы дорогое программное обеспечение, посмотрись в зеркало и спроси у себя: знаю ли я, что такое фьючерсы, опционы, стрэддл и свинг-трейдинг? Если нет, то начни с учебника по финансовому делу или с какого-нибудь предназначенного для начинающих инвесторов сайта. В большинстве случаев выгоднее все же будет остаться верным своей прежней профессии.



Более подозрительными являются предложения, где просят небольшую сумму денег за хитроумную подсказку насчет акций или за инсайдерскую информацию. Спрашивается, почему предлагающий сам не использует свои тайные знания? Если бы эта информация была подлинной, то ее использование явно было бы незаконным, пишет портал DELFI.