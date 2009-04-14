Тарифы ЖКХ снижать никто не собирается

ВЛАДИВОСТОК. 14 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Минрегионразвития не ожидает снижения тарифов на услуги ЖКХ в 2009 году, сообщил накануне журналистам министр Виктор Басаргин.

Он напомнил, что для разных субъектов рост тарифов в этом году составит 19-22%. Однако по отдельным регионам индексируются нормы потребления примерно в 1,2 раза. Некоторые субъекты РФ переходят на полную оплату услуг ЖКХ потребителями. В результате все это выливается в дополнительный рост платежей для населения. Так, в Воронежской области в 2009 году они выросли более чем на 50% за счет всех этих составляющих. «Наша задача этого не допускать», – сказал министр, отметив, что Минрегионразвития будет проводить мониторинг роста платежей и тарифов за услуги ЖКХ в регионах РФ, сообщает газета «Новые Известия».

