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Posted 13 апреля 2009, 21:46

Published 13 апреля 2009, 21:46

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

В России резко снизилось производство Chevrolet Niva

13 апреля 2009, 21:46
Реализация Chevrolet Niva зарубежным дистрибьюторам и дилерам упала и вовсе на 96,6%

МОСКВА. 14 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – По итогам I квартала 2009 года с конвейера GM-АВТОВАЗ сошло 2185 автомобилей Chevrolet Niva, что на 84,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает «АВТОСТАТ».
Серьезное снижение производства объясняется тем, что в нынешнем году СП возобновило сборку после длительных зимних каникул только 9 февраля и до конца месяца работало в режиме четырехдневной рабочей недели. А 27 февраля заводской конвейер снова был остановлен в связи с подготовкой производства рестайлингового внедорожника Chevrolet Niva, и его серийный выпуск стартовал 10 лишь марта.
За первые три месяца 2009 года российским дилерам СП был продан 3361 автомобиль Chevrolet Niva – это на 75,5% меньше, чем годом ранее. По данным АЕБ, розничные продажи этой модели в России за отчетный период составили 5586 машин (-53%). Реализация Chevrolet Niva зарубежным дистрибьюторам и дилерам упала и вовсе на 96,6% до 48 автомобилей.
Это тяжелая статистика, тем более, если вспомнить, что предприятие сокращает почти половину рабочих, и учесть, что что зарубежные производители выводят на наш рынок относительно недорогие компактные кроссоверы, пишет "Комсомольская правда".

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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