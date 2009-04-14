В России резко снизилось производство Chevrolet Niva

МОСКВА. 14 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – По итогам I квартала 2009 года с конвейера GM-АВТОВАЗ сошло 2185 автомобилей Chevrolet Niva, что на 84,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает «АВТОСТАТ».

Серьезное снижение производства объясняется тем, что в нынешнем году СП возобновило сборку после длительных зимних каникул только 9 февраля и до конца месяца работало в режиме четырехдневной рабочей недели. А 27 февраля заводской конвейер снова был остановлен в связи с подготовкой производства рестайлингового внедорожника Chevrolet Niva, и его серийный выпуск стартовал 10 лишь марта.

За первые три месяца 2009 года российским дилерам СП был продан 3361 автомобиль Chevrolet Niva – это на 75,5% меньше, чем годом ранее. По данным АЕБ, розничные продажи этой модели в России за отчетный период составили 5586 машин (-53%). Реализация Chevrolet Niva зарубежным дистрибьюторам и дилерам упала и вовсе на 96,6% до 48 автомобилей.

Это тяжелая статистика, тем более, если вспомнить, что предприятие сокращает почти половину рабочих, и учесть, что что зарубежные производители выводят на наш рынок относительно недорогие компактные кроссоверы, пишет "Комсомольская правда".