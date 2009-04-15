В приграничном Приморье усилен санитарный контроль из-за вспышки опасной инфекции в Китае

ВЛАДИВОСТОК. 15 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не рекомендует выезд детей до 3-х лет в восточные провинции Китая из-за вспышки опасного заболевания - энтеровирусной инфекции (ЭВИ).

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» специалисты ведомства, по информации Минздрава КНР и Хэйхэйского управления по экспертизе и карантину ввоза и вывоза КНР, зарегистрирован подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, поражающей, в основном, детей раннего возраста. Всего зафиксировано 41 тысяча 846 случаев заболеваний, в том числе с тяжелым течением – 94 случая, с летальным исходом – 18 случаев. В структуре заболевших энтеровирусной инфекцией дети до 3 лет составляют 93,96%.

9 апреля 2009 года в рамках Протокола переговоров по санитарно-карантинной деятельности между Роспотребнадзором по Приморскому краю и Хэйлунцзянским управлением по экспертизе и карантину ввоза-вывоза КНР проведено совещание с начальником Дунинского Управления пограничного и карантинного контроля, в том числе о состоянии заболеваемости ЭВИ в г. Дунин и провинции Хэйлунцзян.

Учитывая сложившуюся ситуацию, специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю усилен санитарно-карантинный контроль, проводится термометрия лицам, прибывшим из КНР.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не рекомендует выезд детей до 3-х лет в восточные провинции КНР Хэнань, Шаньдун, Аньхой.

Наиболее напряженная эпидемическая обстановка складывается в двух восточных провинциях – Хэнань, где зарегистрирован 4761 случай энтеровирусной инфекции, и Шаньдун, где заболело 3280 человек.

По информации органов управления здравоохранением провинции Шаньдун по состоянию на 3 апреля 2009 в г. Хэцзэ число заболевших ЭВИ увеличилось до 3826 случаев, 185 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 2704 больных отмечена положительная динамика. Всего зарегистрировано 11 летальных исходов вследствие ЭВИ.

Симптомами заболевания являются лихорадка, изъязвления на слизистых рта и высыпания на коже со склонностью образования пузырей (пустул).

Аналогичная ситуация отмечалась в 2008 г., когда на территории в восточно-китайской провинции Аньхой, города Фуань в течение марта-апреля было зарегистрировано 1884 случая энтеровирусной инфекции, из них 20 – с летальным исходом.

В 2008 году в Приморском крае зарегистрировано 298 человек, заболевших ЭВИ, заболевание протекало в форме серозных менингитов. В текущем году пик заболеваемости, по данным наблюдений за 2007-2008 годы, ожидается в июне-июле. Это необходимо учитывать при планировании выезда с детьми раннего возраста в провинции Хэнань, Шаньдун, Аньхой.

Органы управления здравоохранением пораженных провинций КНР активно проводят работу по предотвращению распространения болезней и контролю ситуации, лечению заболевших детей.

Энтеровирусная инфекция - это острое инфекционное заболевание, опасность которого в том, что их возбудители - энтеровирусы - отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, способны сохранять жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до нескольких месяцев.

В настоящее время известно около 70 энтеровирусов, из них 40 являются патогенными для человека. Заболевание может протекать и в тяжелых формах с параличами, вплоть до смертельных исходов. Чаще всего регистрируются случаи ЭВИ с явлениями лихорадки, сильными головными болями, мышечными болями, тошнотой, рвотой. Болезнь поражает преимущественно детей, подростков, и взрослых лиц молодого возраста.