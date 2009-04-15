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Posted 14 апреля 2009, 22:31

Published 14 апреля 2009, 22:31

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

В Приморье заметно похолодало

14 апреля 2009, 22:31
Сегодня антициклон сместится на восток, уступая место новой циклонической системе, которая приближается к краю с запада

ВЛАДИВОСТОК. 15 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Cегодня, 15 апреля, погодные условия в Приморье определяются фронтальными разделами. В крае утром местами небольшие осадки. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха +8...+15°C, на севере +3...+8°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный сильный. Температура воздуха +8...+10°C. Уровень радиации 13 мкр/час.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха +10...+12°C, сообщает сайт «Примогода».
По прогнозам синоптиков, сегодня антициклон сместится на восток, уступая место новой циклонической системе, которая приближается к краю с запада. В Приморье вновь местами пройдут небольшие осадки. А новая порция холода не позволит дневным температурам воздуха подняться выше +7…+12°C.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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