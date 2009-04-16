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Posted 16 апреля 2009, 01:37

Published 16 апреля 2009, 01:37

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

«Дальагро» поможет Владивостоку найти партнеров

16 апреля 2009, 01:37
Столица Приморья готовится к проведению 13-ой специализированной выставки «Дальагро. Продовольствие»

ВЛАДИВОСТОК. 16 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Администрация Владивостока совместно с администрацией Приморского края 22-24 апреля проводят во Владивостоке 13-ю специализированную выставку «Дальагро. Продовольствие».
На выставке будут представлены сельскохозяйственная техника, технологии, оборудование для переработки, хранения и транспортировки сельхозпродукции, продукты питания. В рамках выставки будут работать ярмарки-дегустации новых видов продукции для изучения потребительского спроса, будут проведены конкурсы в номинациях «Гран- при», «Отличный вкус», «Лучшая упаковка и этикетка», «Лучший стенд», мастер-класс по оформлению витрин и внутренних интерьеров продовольственных магазинов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Как рассчитывают организаторы, выставка будет способствовать расширению во Владивостоке рынка товаров местного производства, дальнейшему развитию делового сотрудничества поставщиков сырья и производителей с торговыми организациями, расширению сферы взаимовыгодного партнерства.
Поучаствовать в выставке-ярмарке для заключения контрактов на поставку продукции предлагают товаропроизводителям Владивостока, представителям торговых организаций, предприятиям общественного питания и бытового обслуживания. Жителей и гостей Владивостока также приглашают посетить выставку и приобрести товары по доступным ценам.
Место проведения: Владивосток, ул. Гоголя, 41, спорткомплекс ВГУЭС «Чемпион», организатор выставки – выставочный центр «Дальэкспоцентр», телефон 30-04-18.





#Денис Объедкин#Новости#Общество
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