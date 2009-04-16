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Posted 15 апреля 2009, 23:18

Published 15 апреля 2009, 23:18

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

Губернатору Сахалина вручили благодарственное письмо от организаторов конкурса «Открытая Европа»

15 апреля 2009, 23:18
Александр Хорошавин провел рабочую встречу с начальником управления культуры Сахалинской области Ириной Гонюковой

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 16 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Александр Хорошавин провел рабочую встречу с начальником управления культуры Сахалинской области Ириной Гонюковой. На мероприятии обсуждалось состояние дел в культурной сфере региона.
Перед началом разговора Ирина Гонюкова передала губернатору благодарственное письмо от Международной ассоциации содействия культуре и представителя международных фестивалей в России «Весало-Тур» - учредителей Московского Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского художественного творчества «Открытая Европа».
«В наше трудное время на VI Московский международный фестиваль-конкурс «Открытая Европа» приехали представители более 100 городов России и 17 зарубежных стран - музыканты, певцы, чтецы, танцоры и художники, что свидетельствует о популярности нашего Фестиваля-конкурса, росте его авторитета и значения.
В состав жюри входили представители европейских детских и юношеских фестивалей-конкурсов из Австрии, Чехии, Словакии, Македонии, Латвии, Испании, Украины.
Фестиваль-конкурс продемонстрировал высокий уровень участников и дал возможность широкого общения представителям молодого поколения», - говорится в тексте письма.
Организаторы Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского художественного творчества «Открытая Европа» отметили высокий уровень сахалинского вокального ансамбля «Визави» сахалинского областного методического Центра народной культуры «Радуга» (руководитель Элеонора Машенина). Ребята завоевали диплом лауреата III премии в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли». И поблагодарили губернатора за организацию поездки группы «Визави» на конкурс, сообщает пресс-служба областной администрации.



#Денис Объедкин#Новости#Общество
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