Итальянская фирма приобрела 25% +1 акция компании «Гражданские самолеты Сухого»

Европейцы будут продвигать Sukhoi Superjet 100 на мировых ранках







КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 16 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Официально объявлено о закрытии сделки по приобретению итальянской фирмой Alenia Aeronautica 25% +1 акции компании «Гражданские самолеты Сухого».



Компания «Гражданские самолеты Сухого» отвечает за создание, разработку, производство и сертификацию самолетов Sukhoi Superjet 100, а так же их продвижение и продажу на территории России, СНГ, Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии. Созданное в 2007 году итальянской Alenia Aeronautica, входящей в концерн Finmeccanica, и российским холдингом «Сухой» совместное предприятие SuperJet International, в свою очередь, отвечает за продвижение самолетов на развитые рынки и послепродажное обслуживание флота SSJ100 по всему миру, сообщается на сайте komcity.ru., передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».



Первый летный самолет Sukhoi Superjet 100 был представлен публике 26 сентября 2007 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре, и там же 19 мая 2008 года он успешно совершил первый полет длительностью 1 час 5 минут. Портфель твердых заказов на сегодняшний день составляет 98 самолетов. В настоящее время два летных SSJ100 проходят полномасштабную программу сертификационных испытаний.



В рамках кооперации с итальянским стратегическим партнером планируется также и создание деловой версии Sukhoi Super Jet 100 – SBJ (Sukhoi Business Jet). Объединенная ассоциация деловой авиации (UBAA) положительно оценивает создание деловой версии самолета Sukhoi Super Jet 100 – SBJ (Sukhoi Business Jet). Использование самолета в вариантах Corporate и VIP позволит предоставить клиентам большой спектр выбора по возможному количеству перевозимых персон и дальности при покупке самолета.



Использование Sukhoi Business Jet на внутренних и международных авиалиниях, а так же продажи вариантов Corporate и VIP международным заказчикам значительно поднимет статус российского авиапрома и позволит конкурировать с такими самолетами как Bombardier CRJ (Канада), Embraer Lineage 1000 (Бразилия), а так же и с A318 Elite и BBJ.











