На Камчатке депутаты Елизовской районной Думы опротестовали действия энергетиков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 16 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Завершилась работа Комиссии по проверке технической обоснованности изменения порядка расчета за электроснабжение в Елизовском районе Камчатского края.

Прокуратура признала незаконными действия ОАО «Камчатскэнерго» выставляющего населению завышенные счета за потребленную электроэнергию. Елизовской городской прокурор уведомил членов Комиссии о том, что исковое заявление, в котором содержатся требования перерасчета платы за потребленную электроэнергию в соответствии с постановлением Правительства РФ №307 уже направлено в суд. По словам председателя Комиссии, заместителя председателя Елизовской районной Думы Светланы Болтенко, на каждом заседании члены комиссии неуклонно настаивали на отмене уже выставленных счетов населению и перерасчете.

« Действия энергетиков противоречат действующему законодательству и самой сути реформ системы жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря им в беде оказались многие, в том числе наиболее уязвимые и в то же время, самые добросовестные плательщики – пенсионеры» - сказала Болтенко.

С начала 2009 года около сотни граждан обратились в Елизовскую районную Думу с жалобами на действия Энергосбыта. Комиссия по проверке технической обоснованности изменения порядка расчета за электроснабжение была создана в начале марта решением сессии районной Думы. По единодушному мнению депутатов, люди обязаны оплачивать только потребленные услуги, в противном случае, следует говорить о грабеже населения. Результаты работы Комиссии по проверке технической обоснованности изменения порядка расчета за электроснабжение депутаты рассмотрят на ближайшей сессии.

В то же время, по распоряжению председателя Елизовской районной Думы Александра Бабака, специалисты юридического отдела районной Думы продолжат оказывать помощь гражданам в оформлении документов и составлении коллективных заявлений в суд.

