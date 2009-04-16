Роспотребнадзор усилил в Приморье санитарный контроль на границе с Китаем

ВЛАДИВОСТОК. 16 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Роспотребнадзор в связи с ростом в Китае случаев острых и опасных для жизни инфекционных заболеваний усилил в Приморье санитарный контроль над туристами, а также партиями продуктов питания и промышленных товаров, прибывающих из провинций КНР в Россию, сообщает РИА Новости.



Гражданка Китая скончалась в среду в поезде в поезде Благовещенск-Москва, по одной из версий - от атипичной пневмонии, по другой - от энтеровируса, по третьей - от запущенной двусторонней пневмонии. Вагон, в котором вместе с ней ехали трудовые мигранты из КНР, был отцеплен в Кирове. Предварительные результаты анализов ожидаются в четверг.



В пунктах пропуска на приморском участке российско-китайской границы налажен контроль по состоянию здоровья граждан КНР, в том числе - термометрия и визуальный осмотр кожных покровов у детей прибывающих из провинций КНР. Усилен ветеринарный и фитосанитарный контроль мясных продуктов, овощей и фруктов.

Руководители Приморского краевого управления Росприроднадзора наладили взаимодействие с Генеральным консульством КНР в Хабаровске и его филиалом во Владивостоке с целью получения оперативной информации о прибытии в Россию граждан КНР из провинций, неблагополучных по энтеровирусной инфекции и тяжелого острого респираторного синдрома.



Специалисты ведут подготовку сотрудников фирм по вопросам профилактики инфекционных заболеваний для работы с гражданами, планирующими выезд в КНР.



Более тысячи случаев заражения смертельно опасной энтеровирусной инфекцией зафиксировано в столице Китая с начала года, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на пекинский департамент здравоохранения.



По данным департамента, 88% заболевших - дети в возрасте до пяти лет. С начала 2009 года в КНР было зарегистрировано более 42 тысяч заражения этим инфекционным заболеванием, 19 человек погибли. Особенно подвержены заболеванию дети: по данным газеты "Чжунго жибао", возраст 90% пациентов не превышает четырех лет.



Столичный департамент здравоохранения разослал циркуляр, обязывающий закрыть на две недели все детские сады, в которых обнаружены два или более "тяжелых случаев заболевания". Ожидается, что пик эпидемии придется на май-июль.



Энтеровирусы могут вызывать у человека целый ряд тяжелых заболеваний. Возбудитель инфекции проникает в организм через слизистую пищеварительного тракта и верхних дыхательных путей.



Заболевание во многих случаях сопровождается лихорадкой, головной болью, болями в брюшной области, тошнотой и рвотой. Однако при попадании в кровь вирус способен поражать различные органы, вызывая серьезные, а иногда и смертельные заболевания, перадет РИА "Новости".