В Артеме произошел дерзкий утренний грабеж

АРТЕМ. 16 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Дерзкому грабежу подвергся на днях житель Артема. Утром возле подъезда дома, расположенного на улице Уссурийская, к 42-летнему мужчине подошел неизвестный. Внимание злоумышленника привлекли куртка и сотовый телефон прохожего.

Именно эти вещи грабитель отнял у своей жертвы, после чего скрылся в неизвестном направлении. Как только пострадавший пришел в себя, он обратился в правоохранительные органы. Вскоре сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого, которым оказался 26-летний гражданин. Ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался. В отделении милиции мужчина признался в совершении преступления.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Меру наказания задержанному определит суд. Законодательство за совершение подобных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба УВД по Приморскому краю.









