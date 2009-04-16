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Posted 15 апреля 2009, 20:19

Published 15 апреля 2009, 20:19

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

В Артеме произошел дерзкий утренний грабеж

15 апреля 2009, 20:19
Сюжет
Происшествие
Грабежу подвергся 42-летний мужчина прямо у подъезда своего дома

АРТЕМ. 16 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Дерзкому грабежу подвергся на днях житель Артема. Утром возле подъезда дома, расположенного на улице Уссурийская, к 42-летнему мужчине подошел неизвестный. Внимание злоумышленника привлекли куртка и сотовый телефон прохожего.
Именно эти вещи грабитель отнял у своей жертвы, после чего скрылся в неизвестном направлении. Как только пострадавший пришел в себя, он обратился в правоохранительные органы. Вскоре сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого, которым оказался 26-летний гражданин. Ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался. В отделении милиции мужчина признался в совершении преступления.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Меру наказания задержанному определит суд. Законодательство за совершение подобных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба УВД по Приморскому краю.




#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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