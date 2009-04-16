В Приморье задержали банду сбытчиков героина и опия

ВЛАДИВОСТОК. 16 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Сотрудники Артемовского межрайонного отдела приморской наркополиции пресекли преступную деятельность троих сбытчиков героина, опия и ангидрида уксусной кислоты, который также запрещен к обороту в России и является ядовитым веществом.

Наркоторговцам предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств и ядовитых веществ в составе организованной группы (ст. 228.1 ч. 3 п. «а», ст. 234 ч. 3 УК РФ). В настоящий момент двое из них, включая лидера группы, находятся под арестом, третья участница наркогруппы – под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в городской суд Артема.

Наркополицейским стало известно, что в г. Артеме в районе автобазы местный житель 1967 года сбывает опий и героин. Вскоре оперативники установили, что наркосбытчик действовал не один, а в составе организованной группы, лидером которой была его знакомая 1971 года рождения. Она знала о наркотической зависимости своего земляка и в обмен на постоянный доступ к наркотикам предложила ему сбывать героин и «ханку» – ацетилированный опий. Чтобы расширить сеть сбыта наркотиков, организатор группы вовлекла в преступную деятельность сожительницу брата, причем обе женщины сами не употребляли наркотики.

У каждого из участников группы были свои обязанности. Лидер группы занималась вопросами организационного характера – снабжением и расфасовкой наркотиков. Остальные участники подыскивали покупателей, договаривались о времени и месте встречи с клиентом. Все свои действия сбытчики детально обговаривали с лидером группы, после чего получали подробный инструктаж для успешного сбыта «товара». Стараясь обеспечить свою безопасность, организатор группы не торговала наркотиками лично, а передавала «зелье» своей сбытчице, которая либо реализовывала его сама, либо отвозила напарнику – он сбывал до 15 граммов опия в день, за что получал бонус в виде бесплатного грамма для личного потребления.

Чтобы не привлекать внимания правоохранительных органов, сбытчики часто пользовались услугами компании по прокату автомобилей и использовали специальную терминологию, когда разговаривали о «делах» по телефону. Несмотря на все меры предосторожности, наркополицейские задокументировали неоднократные факты преступной деятельности ОПГ и задержали всех ее участников. При себе у сбытчиков оказались свертки с героином, а в квартирах подозреваемых были изъяты электронные весы, используемые для точной фасовки «товара», и полученные от продажи наркотиков деньги. Теперь обвиняемым грозит от 8 до 20 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.