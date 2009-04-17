На российский рынок поставят дополнительно 10 тысяч тонн рыбопродукции

ВЛАДИВОСТОК. 17 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Приморские рыбаки дополнительно поставят на российский берег более 10 тысяч тонн качественной рыбопродукции. Преимущественно это мороженая рыба, филе и консервы из минтая.

После обращения руководителя федерального агентства по рыболовству Андрея Крайнего и администрации края рыбопромысловые компании Приморья решили поставить на российский рынок всю рыбу, добытую в период дополнительной североохотоморской минтаевой путины. Уже запланировали первые поставки РК «Гессар», Преображенская БТФ и многие другие компании.

Напомним, что неблагоприятные климатические условия не позволили промысловому флоту добиться хороших производственных показателей, среднетоннажные суда имели долгие простои. В результате, в североохотоморской подзоне приморские рыбаки не добрали порядка 35 тысяч тонн минтая. Всего, по оперативным данным, освоение по дальневосточному бассейну составило около 70 процентов.

Федеральное агентство по рыболовству продлило срок североохотоморской минтаевой путины на 10 дней до 20 апреля 2009 года. Это даст возможность приморским и дальневосточным рыбакам добрать неосвоенные объемы минтая в северных районах Охотского моря, где еще разрешен промысел этого ценного биоресурса.

