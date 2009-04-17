vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2009, 06:13

Published 17 апреля 2009, 06:13

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

На российский рынок поставят дополнительно 10 тысяч тонн рыбопродукции

17 апреля 2009, 06:13
Федеральное агентство по рыболовству продлило срок североохотоморской минтаевой путины на 10 дней до 20 апреля 2009 года

ВЛАДИВОСТОК. 17 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Приморские рыбаки дополнительно поставят на российский берег более 10 тысяч тонн качественной рыбопродукции. Преимущественно это мороженая рыба, филе и консервы из минтая.
После обращения руководителя федерального агентства по рыболовству Андрея Крайнего и администрации края рыбопромысловые компании Приморья решили поставить на российский рынок всю рыбу, добытую в период дополнительной североохотоморской минтаевой путины. Уже запланировали первые поставки РК «Гессар», Преображенская БТФ и многие другие компании.
Напомним, что неблагоприятные климатические условия не позволили промысловому флоту добиться хороших производственных показателей, среднетоннажные суда имели долгие простои. В результате, в североохотоморской подзоне приморские рыбаки не добрали порядка 35 тысяч тонн минтая. Всего, по оперативным данным, освоение по дальневосточному бассейну составило около 70 процентов.
Федеральное агентство по рыболовству продлило срок североохотоморской минтаевой путины на 10 дней до 20 апреля 2009 года. Это даст возможность приморским и дальневосточным рыбакам добрать неосвоенные объемы минтая в северных районах Охотского моря, где еще разрешен промысел этого ценного биоресурса.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика