На Сахалине совершил свой первый рейс новый самолет, не имеющий аналогов в России

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 17 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Первый в России самолет DHC-8-300 канадской фирмы «Бомбардье» будет осуществлять коммерческие пассажирские перевозки в Сахалинской области.

Он приобретен в лизинг по программе обновления парка воздушных судов, осуществляемой администрацией области и авиакомпанией «САТ». Сегодня самолет выполнил свой первый рейс по маршруту Южно-Сахалинск – Оха - Южно-Сахалинск.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, после приземления нового самолета губернатор Александр Хорошавин поздравил руководство авиакомпании и летчиков с ценным приобретением. Глава региона незамедлительно поднялся на борт, осмотрел воздушное судно, выяснил технические характеристики и даже посидел в кресле пилота.

- Я впервые сегодня сидел за штурвалом самолета, впечатления трудно передать словами, - поделился своими эмоциями Александр Хорошавин с присутствующими журналистами. – Чтобы приобрести это воздушное судно мы проделали огромную работу. Во-первых, нашли необходимые средства - рыночная стоимость «Дэш-8» - от 8 до 10 миллионов долларов, а во-вторых, нашли сам самолет. В период экономического кризиса на подобные экономичные самолеты резко вырос спрос.

Самолет DHC-8-300 относится к региональным самолетам с дальностью полета 1500 км. Он очень экономичен в расходе топлива. Для сравнения, канадское воздушное судно использует практически вдвое меньше топлива, чем его устаревший отечественный аналог – Ан-24. При этом «Дэш-8-300» способен взять на борт не 40, как Ан-24, а 50 пассажиров. Также он характеризуется низким уровнем шума в салоне. До настоящего времени на Сахалине использовались три «Дэш-8-200» - более ранние модификации данного самолета, рассчитанные на меньшее количество пассажиров, только в интересах операторов шельфовых проектов Сахалина.

Новый самолет планируется использовать на внутриобластных авиалиниях - Охинском, Курильском и Южно-Курильском направлениях.

Имеющиеся у авиакомпании «Сахалинские Авиатрассы» региональные самолеты Ан-24 эксплуатируются по 30 и более лет, в ближайшее время они могут быть списаны. Отечественных региональных самолетов - аналогов Ан-24, российской авиапромышленностью не выпускается. Выходом из ситуации станет приобретение канадских самолетов.

- В течение этого года мы планируем приобрести для нужд Сахалинской области еще один самолет «Дэш-8», и, дополнительно, еще один Боинг-737. Таким образом, парк воздушных судов компании «САТ» достигнет 16 единиц, - заявил губернатор Александр Хорошавин. По его словам, в этих случаях также будет использоваться схема лизинга.

После осмотра самолета в аэропорту Южно-Сахалинска состоялось совещание, посвященное развитию региональной авиации. В нем приняли участие глава региона Александр Хорошавин, руководители авиакомпании «САТ» и аэропорта, областного департамента транспорта, мэр Андрей Лобкин.

С докладом на совещании выступил начальник областного департамента транспорта Владимир Дегтярев. Он рассказал о перспективах развития отрасли. По его словам, в настоящее время оформляются документы для принятия в эксплуатацию нового вертодрома в Северо-Курильске. В этом году начинается строительство вертолетной площадки на Шикотане. Кроме того, будут закончены ремонтные работы в рамках курильской программы по аэропорту в Южно-Курильске и в этом году «Менделеево» начнет работать. Как отметил Владимир Дегтярев, «это современный аэродромный комплекс с сигнальным и радиотехническим оборудованием и вокзалом». В этом году будет сдана первая очередь строительства нового аэропорта на Итурупе.

Продолжится и реконструкция аэропорта в Южно-Сахалинске. Здесь будет заменена вышка диспетчерского пункта. Начнется строительство ряда объектов аэронавигации. Будет улучшено качество рулежных дорожек.

Владимир Дегтярев в своем докладе рассказал и о льготных тарифах на авиаперевозки отдельных категорий пассажиров из числа островитян. Данный механизм запускается с 15 мая по 15 сентября по постановлению председателя правительства РФ Владимира Путина. Реализация авиабилетов уже начата. Как было отмечено, у некоторых авиакомпаний собственные тарифы еще ниже, чем установленные правительством.

С июля этого года компания «Трансаэро» планирует начать авиаперевозки на новом для Сахалинской области типе воздушных судов – Боинг-777. Инициатором этого стал лично губернатор Александр Хорошавин. Была проделана большая работа. Новый самолет позволит прибывать в Москву на полчаса быстрее. В его просторном салоне будут располагаться свыше двухсот пассажиров. У них появится возможность выбрать один из четырех предлагаемых классов комфорта полета.

Губернатор Александр Хорошавин отметил, что, в условиях экономического кризиса, авиационный транспорт – та отрасль, которая продолжает развиваться. Например, за 1 квартал 2009 года предприятия воздушного транспорта внесли в областной бюджет почти на 12 миллионов рублей больше налогов, чем за аналогичный период 2008 года. Перевезено больше пассажиров – на 5,1 тыс. человек, средняя зарплата в отрасли выросла на 6 тысяч рублей.

- Наша совместная работа с авиакомпанией «Сахалинские авиатрассы» по обновлению парка воздушных судов не закончится после приобретения двух-трех самолетов. Мы в безусловном порядке будет продолжать эту деятельность, - подчеркнул губернатор Александр Хорошавин. – Мы планируем создать и единое предприятие, объединяющее все аэропорты области. Это позволит выстроить эффективную работу аэропортов, так как в «общей корзине» окажутся и малоэффективные предприятия и высокоэффективные.

По завершении совещания глава региона пожелал авиаторам успешной работы на благо Сахалинской области.

